Lakers le dio el golpe de gracia al Heat y es el nuevo campeón

Lakers de Los Ángeles ante la reacción del Heat en el quinto juego, salió con un ritmo arrollador y le propió al conjunto de Miami el golpe de gracia, por 106-93, que le permitió ser el nuevo monarca de la NBA, de la temporada 2019-2020 al ganar la final por 4-2.

Los cuatro períodos del compromiso fueron dominados por el elenco angelino por 28-20, 64-36, 87-58 y el definitivo 106-93.

De esta forma, la tropa angelina conquistó su título número 17 de la NBA, al igual que Celtics de Boston.

Es un título en honor a su estrella Kobe Bryant, quien falleció en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero de 2020. Además es el equipo que ha ganado en el inicio de las décadas del siglo XXI: 2000, 2010 y ahora 2020.

