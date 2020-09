AP: D'Antoni le dijo chao a Rockets de Houston

NBA

LAKE BUENA VISTA, Florida (AP) - Mike D'Antoni le dijo a los Houston Rockets que no volverá como entrenador con ellos la próxima temporada, y que esencialmente se convierte en agente libre, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

D'Antoni le dijo a los Rockets el domingo, ni siquiera un día después de que la temporada del equipo terminara con una derrota en los playoffs ante Los Angeles Lakers, que buscaría opciones de entrenador en otro lugar para la próxima temporada y no regresaría a Houston. La persona con conocimiento de esas conversaciones habló con AP bajo condición de anonimato porque el equipo aún no había anunciado nada públicamente.

ESPN informó por primera vez la decisión de D'Antoni.

No fue del todo inesperado; los Rockets y D'Antoni no pudieron ponerse de acuerdo sobre una extensión el año pasado, lo que significa que estaba entrenando esta temporada sin garantía de su futuro en Houston. D'Antoni ya había sido mencionado como un candidato potencial para vacantes en Indiana y Filadelfia, pero cuando la temporada terminó el sábado por la noche, parecía haber al menos alguna esperanza de que se quedara en Houston.

"Tenemos una gran organización, una gran ciudad, grandes aficionados, el equipo es genial", dijo D'Antoni. “Quiero decir, todo está bien aquí. Veremos qué pasa, pero no podría pedir una situación mejor. Tuve cuatro años y espero que siga adelante. Nunca se sabe ".

Pero en algún momento entre la noche del sábado y la tarde del domingo, supo que era hora de seguir adelante.

Houston se convierte en el octavo equipo que pasará por un cambio de entrenador desde el final de la temporada regular: el 11 de marzo para ocho clubes que no calificaron para la burbuja de reinicios de la NBA, y a mediados de agosto para las otras 22 franquicias de la liga.

En las últimas semanas, Brooklyn contrató a Steve Nash y Nueva York a Tom Thibodeau. Chicago, Indiana, Nueva Orleans, Oklahoma City, Filadelfia y ahora Houston están vacantes.

D'Antoni estuvo con los Rockets durante cuatro temporadas. Houston tuvo marca de 217-101 en sus partidos de temporada regular, un porcentaje de victorias de .682.

El porcentaje de victorias de los Rockets esta temporada, .611, fue el peor de sus cuatro años en el cargo. Tuvo marca de 28-23 en los playoffs con Houston y fue el entrenador del año de la NBA en 2016-17, su primera temporada con los Rockets.

"Mike ha hecho algunas cosas increíbles aquí", dijo la estrella de los Rockets, James Harden, el sábado por la noche, dejando en claro que le hubiera gustado ver regresar a D'Antoni. La otra estrella de Houston, el base Russell Westbrook, también elogió el tipo de persona que es D'Antoni y dijo que disfrutó su única temporada jugando con él. / AP