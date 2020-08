Celtics complican objetivo de los Grizzlies de ir a playoffs

NBA

Miércoles 12| 10:29 am





Los Celtics de Boston, con el alero Jayson Tatum, autor de 29 puntos, ganaron este martes por 122-107 a los Grizzlies de Memphis, que mantienen el suspense de su clasificación a los 'playoffs' desde la Conferencia Oeste.



Los Grizzlies caerán al octavo puesto de la clasificación si los Trail Blazers de Portland vencen más tarde a los Mavericks de Dallas.



Boston (48-23), que ya aseguró el tercer puesto de la Conferencia Este, ganó su cuarto partido consecutivo, y podría tener de rival en la primera ronda de los 'playoffs' a los Sixers de Filadelfia.



El alero Gordon Hayward aportó 19 puntos y cinco asistencias, que lo dejaron como segundo máximo encestador de los Celtics.



Memphis (33-39) perdió por sexta vez en siete partidos desde el reinicio de la temporada regular.



El base novato Ja Morant finalizó con un doble-doble de 26 puntos y 13 asistencias, que no evitaron la derrota del equipo de Memphis.



Los Grizzlies llegaron a Florida con un margen de 3 1/2 juegos sobre su competidor más cercano por el octavo puesto en la Conferencia Oeste, pero sus derrotas han forzado que no tenga asegurado ni el partido final que le pueda dar la oportunidad de conseguir el boleto a los 'playoffs'.



Trail Blazers, Suns de Phoenix y Spurs de San Antonio todavía tienen opción a desbancar a los Grizzlies.



Memphis se dirigirá a su último partido de la temporada regular contra los Bucks de Milwaukee, que se va a disputar el jueves, y necesitará una victoria para ganar un lugar en el 'play-in'.



El equipo que termine noveno tendría que vencer dos veces al equipo del octavo lugar.



Boston no parecía un equipo que se acercara a la postemporada. El entrenador de los Celtics, Brad Stevens, jugó con sus titulares y estuvieron activos en ambos extremos de la cancha.



Tatum aportó 17 puntos en solo 15 minutos de acción en la primera mitad.



Empatados a 13 en el primer cuarto, los Celtics tuvieron una racha de 33-11 y lideraron hasta 22 en el segundo cuarto.



Boston mantuvo a los Grizzlies con un 33% (17 de 51) de tiros al irse al descanso, incluido un 7,7% (1 de 13) desde fuera del perímetro. / EFE