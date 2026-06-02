SPB: Guaiqueríes con su gigante de 2.18 metros iguala la serie con Cocodrilos

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Guaiqueríes de Margarita hizo respetar la casa y para el juego 4 derrotó con autoridad a Cocodrilos de Caracas con marcador de 72-57. De esta manera, la llave de semifinales de la SPB que protagonizan ambos conjuntos se iguala con dos victorias por bando.

Dominio total de la Tribu

El Guaiqueríes Arena presenció por segundo duelo consecutivo una grandiosa actuación de su Tribu. Y es que desde el primer minuto el equipo dominó las acciones, limitando al elenco capitalino a muy pocas jugadas ofensivas. Fue así como tomaron ventaja de 17-11.

El guion fue casi similar en el segundo cuarto. Si bien Guaiqueríes apretó un poco más el acelerador, Cocodrilos mostró destellos de buen juego y logró recortar distancias. Acá, los de casa dominaron por 18-15.

Si bien el tercer parcial fue de alta intensidad, al punto de quedar 18-17 para los orientales; en el último periodo terminaron de sacar su casta y gracias a varias canastas claves sellaron esta importante victoria al imponerse por 19-14.

Ahora, Guaiqueríes de Margarita y Cocodrilos de Caracas tendrán un juego 5 que será clave para estas semifinales. El choque será nuevamente en territorio margariteño el próximo miércoles 3 de junio.

Máximos anotadores de Guaiqueríes de Margarita

Pedro Chourio | 19 puntos | 3 rebotes | 2 asistencias

Juan Guerrero | 19 puntos | 5 rebotes | 1 asistencia

Gelvis Solano | 10 puntos | 8 rebotes | 4 asistencias

Máximos anotadores de Cocodrilos de Caracas