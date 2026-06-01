SPB: ¿Cómo fue el debut del gigante de 2.18 metros con Guaqueríes?

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Guaqueríes de Margarita contó con un ingreso sumamente importante en un momento crucial de la etapa de playoffs: el gigante de 2.18 metros de altura, Enrique Medina, quien se estreno este domingo y justamente en esta jornada, los isleños sumaron su primer lauro de la competencia.

Aunque comenzaron la serie abajo 0-2 en Caracas, Guaqueríes hizo respetar la casa en el primer que se efectuó en Margarita con un contundente triunfo de 84-69 y el "Gigante" comenzó a aportar a su causa.

¿Cómo le fue a Enrique Medina en este encuentro?

En este desafío, Medina disputó cerca de los 21 minutos, sumando seis puntos en ese periodo, con siete rebotes, tres robos y tres bloqueos.