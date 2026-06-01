¡Despertó la Tribu! Guaiqueríes castigó a Cocodrilos y puso al rojo vivo las semifinales de la SPB

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El Guaiqueríes Arena se convirtió en un auténtico hervidero de emociones. Tras un breve parón, la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) reanudó sus emociones con un choque de titanes en el oriente del país. Guaiqueríes de Margarita saltó al tabloncillo con el cuchillo entre los dientes y apeló a una efectividad letal desde el perímetro para derrotar de forma categórica 84-69 a Cocodrilos de Caracas, una victoria vital que altera el libreto de esta emocionante llave semifinal.

Con este contundente triunfo ante su afición, la escuadra insular logra descontar y colocar la serie 2-1, manteniéndose todavía bajo el dominio transitorio del elenco capitalino, pero inyectando una dosis de dramatismo puro a la eliminatoria.

Artillería pesada e individualidades estelares en La Asunción

Desde el salto entre dos se anticipaba una batalla de alta intensidad. Aunque el primer parcial cerró con una ligera ventaja local (24-20), fue en el segundo período donde la pizarra comenzó a romperse. Los dirigidos por Fernando Duró ajustaron las líneas defensivas y desplegaron una ráfaga de triples implacable, permitiéndoles marcharse al descanso con un cómodo colchón de 48-39. En el complemento, las equivalencias desaparecieron; la Tribu tomó el control absoluto del juego y llegó a estirar la brecha a 18 unidades (79-61) a falta de tres minutos, obligando a los saurios a levantar la bandera blanca.

La gran figura de la velada fue Juan Guerrero, quien firmó una planilla espectacular de 30 puntos y 5 rebotes. La ofensiva verde también contó con el chispazo de Pedro Chourio, letal desde el banquillo con 19 cartones, y el auspicioso debut del gigante Enrique Medina, quien aportó 6 tantos y 7 capturas bajo los aros. Por Cocodrilos, el ataque lució sumamente repartido y Luis Colón apenas pudo rescatar 14 unidades en una noche opaca para la causa sauria. Ambas plantillas se verán las caras nuevamente este lunes 1 de junio en el cuarto duelo de la serie.

Todo listo para la batalla de este lunes

La emoción no se detiene y la cartelera de este lunes 1 de junio promete mantener a los fanáticos al borde de sus asientos. Nuevamente en el Guaiqueríes Arena de Margarita, la Tribu buscará emparejar las acciones ante Cocodrilos de Caracas a partir de las 7:00 PM en el cuarto compromiso de su serie. A esa misma hora, la pasión del baloncesto se trasladará al Gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz, donde Marinos de Anzoátegui recibirá a Gaiteros del Zulia en otro choque de alto impacto que podría comenzar a definir el destino de los finalistas de la temporada.

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