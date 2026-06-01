Semifinales SPB 2026 EN VIVO: La batalla por la final se vive por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión llevará toda la emoción de la semifinal de la SPB en vivo para Venezuela a través de señal abierta y plataformas HD.

El camino a la final entra en su etapa final

La SPB 2026 vive su etapa final y los aficionados del baloncesto venezolano podrán disfrutar de tres jornadas cargadas de emoción en vivo y gratis. Las semifinales reúnen a cuatro de los equipos más competitivos del país en una lucha sin margen para errores.

Meridiano Televisión transmitirá en vivo estos compromisos para toda Venezuela, con cobertura especial a través de señal abierta, y en alta definición por SimplePlus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Guaiqueríes vs Cocodrilos

Dos equipos decididos a alcanzar la gran final.

LUNES 1 DE JUNIO: GUAIQUERÍES DE MARGARITA VS COCODRILOS DE CARACAS / INICIO: 7:00 P.M.

/ INICIO: 7:00 P.M. MIÉRCOLES 3 DE JUNIO: GUAIQUERÍES DE MARGARITA VS COCODRILOS DE CARACAS / INICIO: 7:30 P.M.

Marinos vs Gaiteros

Dos conjuntos que buscan dar el golpe.

MARTES 2 DE JUNIO: MARINOS DE ANZOÁTEGUI VS GAITEROS DEL ZULIA / INICIO: 7:00 P.M.

La emoción de las semifinales de la SPB 2026 se vive por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.