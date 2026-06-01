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Semifinales SPB 2026 EN VIVO: La batalla por la final se vive por Meridiano Televisión

Las semifinales de la SPB 2026 continúan con encuentros decisivos que definirán a los finalistas del torneo

Por

Meridiano

Lunes, 01 de junio de 2026 a las 03:53 pm
Semifinales SPB 2026 EN VIVO: La batalla por la final se vive por Meridiano Televisión
Cocodrilos de Caracas / FOTO: Cortesía SPB
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Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión llevará toda la emoción de la semifinal de la SPB en vivo para Venezuela a través de señal abierta y plataformas HD.

El camino a la final entra en su etapa final

La SPB 2026 vive su etapa final y los aficionados del baloncesto venezolano podrán disfrutar de tres jornadas cargadas de emoción en vivo y gratis. Las semifinales reúnen a cuatro de los equipos más competitivos del país en una lucha sin margen para errores.

Meridiano Televisión transmitirá en vivo estos compromisos para toda Venezuela, con cobertura especial a través de señal abierta, y en alta definición por SimplePlus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Guaiqueríes vs Cocodrilos

Dos equipos decididos a alcanzar la gran final.

Marinos vs Gaiteros

Dos conjuntos que buscan dar el golpe.

La emoción de las semifinales de la SPB 2026 se vive por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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