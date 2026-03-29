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SPB: Gaiteros continúa intratable y mantiene su invicto con victoria sobre Guaiqueríes

Gaiteros del Zulia y Guaiqueríes de Margarita protagonizaron un juegazo que se pudo disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 09:26 pm
SPB: Gaiteros continúa intratable y mantiene su invicto con victoria sobre Guaiqueríes
Foto: @gaiterosoficial
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La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) no baja su ritmo en esta semana. El choque que contó con transmisión de Meridiano Televisión fue el de Gaiteros del Zulia contra Guaiqueríes de Margarita, el cual se desarrolló en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte y contó con un marcador de 88-84 para los de casa.

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Emociones de principio a fin

El duelo entre zulianos y margariteños no pudo comenzar de mejor manera que con mucha intensidad de ambas lados de cancha. Y es que los dos quintetos sacaron lo mejor de sí para protagonizar una primera mitad llena de emociones y con muy pocas diferencias, con los occidentales dominando 24-22 y 22-20.

Sin embargo, la visita sacó su mejor versión en el tercer cuarto y arrolló por completo a sus rivales, al punto de tomar la delantera gracias a un contundente 27-22. El detalle es que en el último parcial (20-15) no le salieron las cosas y terminaron estrellándose contra una gran defensa zuliana, sin mencionar que los triples no llegaron en los minutos finales.

De esta manera, Gaiteros del Zulia (8-0) mantiene su invicto en esta temporada de la SPB, y le da además un duro golpe a unos Guaiqueríes de Margarita (5-3) que quedaron a las puertas de escalar hasta el segundo lugar de la clasificación.

Mejores anotadores de Gaiteros del Zulia

  • Nazhiah Carter | 20 puntos | 2 rebotes | 2 asistencias
  • Luis Duarte | 18 puntos | 5 rebotes | 2 asistencias
  • Jesse Zarzuela | 16 puntos | 7 rebotes | 5 asistencias

Mejores anotadores de Guaiqueríes de Margarita

  • Tyrone White | 21 puntos | 4 rebotes | 3 asistencias
  • Pedro Chourio | 16 puntos | 7 rebotes | 3 asistencias
  • Juan Guerrero | 16 puntos | 7 rebotes

 

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