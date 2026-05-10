SPB: El MVP se queda en la capital con esta figura de Cocodrilos de Caracas

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​El baloncesto venezolano se rinde ante la jerarquía de un jugador que ha redefinido el concepto de versatilidad. Luis Montero, el estelar alero dominicano de Cocodrilos de Caracas, ha sido galardonado oficialmente como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

​Este premio corona una ronda regular donde "El Fantasma" no solo fue el mejor importado, sino el eje gravitacional sobre el cual giró todo el éxito del conjunto saurio. Montero se impuso en una votación donde su consistencia y dominio estadístico lo hicieron el candidato indiscutible para llevarse el máximo honor individual del circuito.

​Una temporada de números históricos

​Lo que ha hecho Luis Montero este año en la Cota 905 es digno de enmarcar. No se trata solo de anotar, sino de su capacidad para impactar en cada centímetro de la duela. Sus promedios a lo largo de la fase regular justifican plenamente su elección:

​ Doble-Doble Promedio: Montero terminó la campaña promediando cifras de doble dígito en puntos y rebotes, estableciéndose como el líder absoluto en rebotes totales de la liga .

Montero terminó la campaña promediando cifras de doble dígito en puntos y rebotes, estableciéndose como el . ​ Facilitador de Élite: A pesar de su estatura y posición, se mantuvo en el Top de asistencias, demostrando una visión de juego superior que potenció el rendimiento de sus compañeros.

A pesar de su estatura y posición, se mantuvo en el Top de asistencias, demostrando una visión de juego superior que potenció el rendimiento de sus compañeros. ​Muralla Defensiva: Su presencia fue clave para que Cocodrilos se mantuviera como una de las mejores defensas, liderando en robos de balón y bloqueos oportunos.

​El factor clave en el éxito de Cocodrilos

​Bajo la dirección técnica, Montero fue la extensión del entrenador en la cancha. Su capacidad para jugar desde la posición de escolta hasta la de ala-pívot permitió a Cocodrilos de Caracas asegurar una de las mejores marcas de la liga, garantizando la ventaja de localía para los playoffs.

​Este MVP de la Temporada se suma a sus múltiples galardones de "Jugador de la Semana" y "MVP del Mes de Abril", consolidando un año donde prácticamente no tuvo rival que pudiera frenar su despliegue físico y técnico.