SPB: Anthony Pérez se alza con el premio al Regreso del Año

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La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) cerró esta semana la ronda regular con muchas emociones, dándole paso de esa manera a unos imperdibles playoffs. A la par de esta fase, la liga también inició su ronda de premios, y durante este sábado se dio a conocer el Regreso del Año.

El ganador de dicho galardón terminó siendo Anthony Pérez, uno de los tantos protagonistas que tuvo Marinos de Anzoátegui a lo largo de la temporada 2026. Recordemos que el alero apenas participó en un compromiso de la zafra anterior, con Gladiadores de Anzoátegui, por lo que este año retornó con su mejor nivel.

Asimismo, cabe mencionar que Pérez siempre se situó dentro del top-10 de las estadísticas más destacadas del Acorazado Oriental. Al final fue el tercero en tiros convertidos y triples; quinto en promedio de rebotes ofensivos y defensivos, así como en tiros libres convertidos; sexto en minutos disputados; octavo en promedio de puntos; y décimo en porcentaje de tiros convertidos.

Números de Anthony Pérez en la temporada 2026 de la SPB