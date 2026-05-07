SPB: Así quedaron los cruces del Playoff

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La Superliga Profesional de Baloncesto alcanzó su punto de mayor intensidad en la temporada 2026. La fase regular llegó a su fin, confirmando a los siete equipos clasificados de forma directa a los cuartos de final y definiendo el panorama para el Play-In que terminará de configurar el cuadro definitivo por el título.

El primer lugar de la tabla general, Gaiteros del Zulia, aguarda con atención el desenlace del repechaje. El conjunto zuliano espera al ganador del duelo de Play-In que protagonizarán Brillantes del Zulia y Héroes de Falcón este viernes 8 de mayo. La llave promete un enfrentamiento regional de alta intensidad, donde el vencedor deberá medirse ante un equipo que demostró regularidad y solidez a lo largo de toda la primera etapa del campeonato.

Cocodrilos de Caracas Ante su Nuevo Desafío

En la segunda posición de la clasificación se ubicó Cocodrilos de Caracas, escuadra que protagonizó una intensa rivalidad directa con el líder de la tabla. El conjunto capitalino se medirá frente a Pioneros del Ávila, quienes finalizaron en el séptimo puesto. Los saurios llegan como uno de los grandes candidatos al título, apoyados en el rendimiento colectivo y el peso histórico de la franquicia en instancias decisivas, aunque Pioneros buscará dar la sorpresa en esta serie de postemporada.

Spartans Distrito Capital Frente a la Experiencia de Marinos

El tercer lugar fue para Spartans Distrito Capital. Tras superar un breve bajón de rendimiento en la mitad de la fase regular, el equipo capitalino recuperó su mejor versión en los últimos compromisos. En la siguiente instancia se enfrentarán a Marinos de Anzoátegui, conjunto que culminó en la sexta posición. La serie plantea un contraste interesante entre el dinamismo de Spartans y la vasta experiencia de los orientales en los momentos decisivos.

Duelo de Titanes entre Guaiqueríes y Trotamundos

Una de las llaves más atractivas de los cuartos de final será la que protagonicen Guaiqueríes de Margarita y Trotamundos de Carabobo. El equipo insular finalizó en el cuarto lugar de la tabla, justo por delante de los carabobeños, que se ubicaron en la quinta posición. Bajo la conducción técnica de Ronald Guillén, Trotamundos cuenta con piezas de jerarquía y el carácter necesario para afrontar series largas. Por su parte, Guaiqueríes intentará imponer su ritmo de juego para avanzar en busca de la gloria nacional.