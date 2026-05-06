HOY: SPB gratis por Meridiano

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Por Andrea Matos Viveiros

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Juegos de la semana

MIÉRCOLES 6 DE MAYO: SPARTANS DISTRITO CAPITAL VS PANTERAS DE MIRANDA / INICIO 7:00 P.M.

Sigue cada jugada en tiempo real, apoya a tu equipo favorito y vive la pasión del deporte criollo. No te pierdas este enfrentamiento decisivo de la SPB en vivo, ideal para los fanáticos del baloncesto que buscan emoción, accesibilidad y cobertura completa del baloncesto venezolano. Esto y más, por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.