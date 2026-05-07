Ultimátum en Milwaukee: Los Bucks buscan definir el futuro de Giannis antes del Draft

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La calma parece haber abandonado Wisconsin. Durante la rueda de prensa oficial para presentar a Taylor Jenkins como el nuevo entrenador en jefe de los Milwaukee Bucks, el copropietario de la franquicia, Jimmy Haslam, lanzó una declaración que ha encendido todas las alarmas: el equipo quiere una respuesta definitiva sobre el futuro de Giannis Antetokounmpo antes del Draft de la NBA del próximo mes.

Tras 13 temporadas vistiendo únicamente la camiseta de los Bucks, el "Greek Freak" se encuentra en un punto de inflexión. Después de una campaña 2025-26 para el olvido, marcada por las lesiones y un balance negativo de 32-50, los rumores sobre su salida han dejado de ser simples especulaciones para convertirse en una posibilidad real que la gerencia necesita gestionar de inmediato.

El Draft como frontera estratégica

Haslam fue tajante respecto a los tiempos. Para la organización, no es viable esperar hasta el inicio de la agencia libre o la pretemporada para saber si su máxima estrella seguirá en el barco.

"Creo que antes del Draft es el momento ideal. Si Giannis juega en otro equipo, necesitamos muchos recursos para reconstruir. Si se queda, el equipo se construye de una manera totalmente distinta", afirmó Haslam.

Esta urgencia se debe a que los Bucks poseen una selección de lotería este año (dependiendo del azar con Nueva Orleans). Saber si deben buscar piezas complementarias para un contendiente o activos para una reconstrucción total definirá el rumbo de la franquicia por la próxima década.

Un contrato de 275 millones en el aire

El dilema económico es tan grande como el deportivo. Los Bucks tienen preparada una extensión de contrato por cuatro años y 275 millones de dólares que podrían ofrecerle formalmente en octubre. Sin embargo, Giannis ha sido claro en sus ambiciones: su lealtad a Milwaukee es inmensa, pero su prioridad es ganar.

Si Antetokounmpo decide no firmar, entraría en su último año de contrato con el riesgo de marcharse como agente libre sin dejar nada a cambio. Para evitar este escenario catastrófico, la gerencia —compuesta por Haslam, Jon Horst, Wes Edens y el propio Jenkins— tomará una decisión en las próximas seis o siete semanas.

El peso de un legado

Giannis Antetokounmpo no es solo un jugador para Milwaukee; es el hombre que devolvió la gloria a la ciudad tras medio siglo de sequía. Poseedor de prácticamente todos los récords históricos de la franquicia y dos veces MVP, su ausencia dejaría un vacío imposible de llenar a corto plazo.

La moneda está en el aire. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si los Bucks logran rodear a su estrella con las piezas necesarias para volver a la postemporada o si, por el contrario, inicia una de las subastas más grandes en la historia del baloncesto moderno.