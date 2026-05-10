SPB: Nicolás Palma se lleva el galardón de Novato del Año

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La SPB ya tiene a su nuevo "Rey de los Novatos". Nicolás Palma de Diablos de Miranda se alzó con el galardón al Novato del Año 2026, imponiéndose en la votación a talentos de la talla de Anthony Reyes y Miguel Barazarte, quienes también firmaron campañas de alto nivel.

Lo de Palma no fue casualidad, sino una constancia absoluta desde el salto entre dos inicial. El joven talento dominó la escena de los debutantes de principio a fin, logrando la impresionante distinción de ser elegido Novato del Mes de manera consecutiva en marzo y abril, un hito que terminó de pavimentar su camino hacia el premio mayor.

Una zafra para el recuerdo

Más allá de los premios mensuales, el impacto de Palma se vio reflejado en la hoja de anotación y en la confianza que le otorgó su cuerpo técnico en momentos clave. Durante la ronda regular, Nicolás dejó números que ilusionan a cualquier franquicia:

Puntos por partido: Promedió una sólida doble figura con 11.4 tantos .

Hombre de los tableros: En total logró bajar 6.9 rebotes por partido

Efectividad: Destacó con un notable 32.4% de acierto en triples , convirtiéndose en una amenaza perimetral constante.

Defensa: Aportó intensidad con 1.1 robos por compromiso.

Con este reconocimiento, Palma no solo confirma que es el presente del baloncesto nacional, sino que lidera una nueva camada de relevo que viene pidiendo pista en la SPB. Superar a nombres como Reyes y Barazarte solo le da más brillo a una temporada que, para Nicolás, es apenas el comienzo de algo grande.