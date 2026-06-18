SPB: ¡Duro golpe! Marinos pierde a una de sus principales figuras por el resto de la Final

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A solo horas para el quinto enfrentamiento de la Gran Final en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), Marinos de Anzoátegui informa que no podrá contar con Michael Bryson por el resta de las mencionadas instancias contra Guaiqueríes de Margarita.

El Acorazado Oriental confirmó que el importante no será de la partida para el venidero compromiso frente a los insulares y le pondrá fin a su participación por esta temporada en el baloncesto venezolano, debido a una rotura de meniscos y estiramiento del ligamento interior que sufrió durante la segundo mitad del cuarto duelo de la serie desde el Gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz, el pasado martes 16 de junio.

Con esta incapacidad, el alero deberá someterse a una cirugía para reparar los daños sufridos en su rodilla izquierda, operación que no le permitirá volver a la acción para los próximos partidos de la Gran Final. Cabe destacar que, el quinteto oriental está a una victoria de coronarse por duodécima vez en su historia en los tabloncillos criollos.

Marinos sin poder reemplazar a Bryson

Antes del cuarto partido de la serie, Bryson se encontraba en su mejor versión con Marinos, donde se consolidó como uno de los favoritos por parte de la afición anzoatiguense, contribuyendo de manera decisiva en las tres victorias obtenidas por los navales y registrando un promedio de 14.2 puntos por partido.

La situación se complica aún más debido a las regulaciones de la SPB, que impiden a Marinos inscribir a otro jugador importado hasta el 22 de junio, lo que limitaría cualquier reemplazo inmediato. Aunque el equipo cuenta con Michael Smith como reserva y este ya se encuentra entrenando con el grupo, las normas del roster semanal permiten registrar únicamente cuatro extranjeros, por lo que el conjunto anzoatiguense no podrá utilizarlo de momento mientras continúa su lucha por conquistar el duodécimo título de su historia.