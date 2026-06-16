Final SPB: Marinos gana por la mínima y queda a tiro de barrer a Guaqueríes

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Marinos de Anzoátegui no anda con cuentos en la gran final de la Superliga Profesional de Baloncesto y venció nuevamente a Guaqueríes de Margarita en un emocionante desafío, para quedar a tiro de concretar la barrida en la serie.

En un emocionante tercer desafío transmitido a través de la pantallas de Meridiano Televisión efectuado en el Gimnasio Luis Ramos (Caldera del diablo), los orientales superaron por la mínima 80-79 a la "tribu".

Resumen:

El buen accionar durante los dos primeros cuartos terminó marcando la diferencia para el "Acorazado Oriental", quienes cerraron ese periodo con 48 puntos, a diferencia de los 38 de los visitantes.

Para la segunda mitad, Guaqueríes fue superior, pero pudieron dar el golpe final. En el tercer parcial se descontaron cinco unidades (66-61) y en el último estuvieron a nada de lograr la remontada con un cuarto que ganaron 14-28, pero no fue suficiente y ahora quedaron "contra las cuerdas".

La figura de la noche

La figura de la noche fue el importado KJ McDaniels, quien aportó 21 puntos, tomó cuatro rebotes y repartió una par de asistencias en 27 minutos en acción.

Con este triunfo, los orientales pusieron la serie completamente absu favor 3-0 y próximo desafío será nuevamente en "la caldera del diablo" este martes.