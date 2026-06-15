Final SPB 2026 EN VIVO: Marinos busca acercarse al título ante Guaiqueríes por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Vivieros

La serie final de la SPB 2026 favorece 2-0 a los orientales, que están cada vez más cerca de volver a la cima del baloncesto venezolano por Meridiano Televisión.

La batalla por el campeonato continúa

La emoción de la SPB 2026 sigue creciendo y los fanáticos podrán disfrutar de dos encuentros cruciales de la Gran Final. Marinos de Anzoátegui llega con ventaja de 2-0 en la serie y buscará dar un paso definitivo hacia el campeonato cuando enfrente a Guaiqueríes de Margarita este lunes 15 y martes 16 de junio, ambos partidos a las 7:00 p.m.

Marinos quiere hacer historia

El Acorazado Oriental está a medio camino de romper una sequía de 11 años sin conquistar el título nacional. Además, una nueva corona le permitiría alcanzar su campeonato número 12 y superar a Trotamundos de Carabobo como la franquicia más ganadora en la historia del baloncesto venezolano.

Guaiqueríes busca reaccionar

Por su parte, Guaiqueríes de Margarita intentará aprovechar su localía para remontar la serie y acercarse a su décimo campeonato. El conjunto insular aspira a devolver el trofeo a la isla por primera vez desde 2021.

Vive toda la emoción de la Final SPB 2026 EN VIVO por Meridiano Televisión, señal abierta para toda Venezuela, y en HD por SimplePlus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.