NBA: Tiago Splitter es el nuevo entrenador de los Chicago Bulls

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Chicago Bulls ha definido el rumbo de su proyecto deportivo. La franquicia de Illinois está finalizando los detalles para hacer oficial la contratación del brasileño Tiago Splitter como el nuevo head coach del equipo, según fuentes especializadas.

Splitter, de 41 años, llega para sustituir a Billy Donovan, quien dejó el cargo al finalizar la temporada pasada tras mutuo acuerdo con la directiva, coincidiendo con la reestructuración interna que lidera el nuevo Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Baloncesto, Bryson Graham.

El espectacular año de Tiago Splitter que convenció a Chicago

La cotización de Splitter en el mercado de entrenadores de la NBA subió como la espuma tras su sobresaliente papel la temporada pasada con los Portland Trail Blazers.

Originalmente contratado como asistente, el ex pívot tuvo que asumir el rol de entrenador interino de emergencia en Portland tras los problemas legales que apartaron del banquillo a Chauncey Billups. Bajo su liderazgo, unos Blazers que no figuraban en las quinielas firmaron un sorprendente récord de 42-40, logrando clasificar a los Playoffs en la exigente Conferencia Oeste como el séptimo sembrado.

Además de los resultados, a Splitter se le atribuye el tremendo salto de calidad del alero Deni Avdija, quien bajo su tutela se convirtió en All-Star de la NBA por primera vez en su carrera, ganándose el respeto unánime del vestuario de Portland.

¿Por qué los Bulls eligieron a Splitter?

La gerencia de los Bulls, encabezada por Bryson Graham, entrevistó a varios candidatos de peso, entre los que destacaban: