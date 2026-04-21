Los Chicago Bulls y Billy Donovan separan sus caminos tras seis campañas

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El ciclo de Billy Donovan con los Chicago Bulls ha llegado a su fin. Lo que comenzó en 2020 como una apuesta por la experiencia y la cultura ganadora proveniente de Oklahoma City, ha terminado en una separación que busca refrescar el rumbo de una de las franquicias más emblemáticas de la NBA.

Donovan llegó a Chicago con la misión de devolver a los Bulls a la relevancia en la Conferencia Este. Durante sus seis años de gestión, el equipo mostró destellos de grandeza, especialmente tras la adquisición de figuras como DeMar DeRozan y la explosión de Zach LaVine. Sin embargo, las lesiones crónicas (especialmente la de Lonzo Ball) y la falta de profundidad en el roster impidieron que el proyecto alcanzara las Finales de Conferencia o una consistencia real en la postemporada.

Las razones de la salida

Aunque los detalles contractuales aún se mantienen bajo reserva, las fuentes indican que el movimiento responde a una necesidad mutua de cambio:

Estancamiento competitivo: Tras varias temporadas bordeando el torneo Play-In y eliminaciones tempranas, la gerencia encabezada por Artūras Karnišovas parece decidida a buscar una nueva voz en el vestuario.

Reestructuración del roster: Con el futuro de varias estrellas en el aire, los Bulls podrían estar preparándose para una fase de reconstrucción total, un proceso que suele ir acompañado de un nuevo esquema técnico.

El legado de Donovan en Chicago

A pesar de no haber conseguido el ansiado séptimo anillo para la ciudad, Donovan se marcha respetado por sus pares. Su capacidad para gestionar egos y su ética de trabajo mantuvieron a los Bulls como un equipo competitivo incluso en las circunstancias más adversas por lesiones. Bajo su mando, varios jugadores jóvenes lograron dar un salto de calidad, consolidando su reputación como un formador de talento.

La búsqueda de un nuevo entrenador comienza de inmediato. En el radar de Chicago podrían aparecer nombres con perfiles diversos: desde asistentes jóvenes con mentalidad analítica hasta entrenadores veteranos que se encuentran actualmente en la agencia libre.

El mercado de técnicos de la NBA se activa con esta noticia, ya que el banquillo de los Bulls, con su historia y mercado, representa un reto que pocos profesionales estarían dispuestos a rechazar.