SPB: Guaiqueríes derrota a Marinos y toma un respiro en la Gran Final

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El Gimnasio Luis Ramos volvió a ser testigo de otro imperdible e intenso compromiso de esta Gran Final de la SPB. Y es que para el Juego 4, los Guaiqueríes de Margarita evitaron la barrida luego de imponerse por 81-70 a Marinos de Anzoátegui.

Guaiqueríes respira, Marinos aguarda

Las acciones iniciaron con el Acorazado Oriental arrollando a sus rivales en el primer cuarto. El equipo estuvo pletórico en todas sus líneas y sacaron una cómoda ventaja de 21-13.

Sin embargo, los margariteños fueron un conjunto totalmente distinto en el segundo parcial, al punto de limitar a los de casa a solo 13 unidades. En cuanto a la ofensiva, Pedro Chourio lideró los 29 puntos de los suyos con triples claves.

Luego de un tercer cuarto que se decidió a favor de la Tribu por 20-19, las emociones subieron un nivel más en el último periodo donde se definió todo. Y es que en unos minutos finales de infarto, Chourio se erigió como el héroe del equipo tras concretar hasta cuatro triples para dejar cifras definitivas.

Es así como Guaiqueríes de Margarita evita una barrida de Marinos de Anzoátegui en la Gran Final y obliga a jugarse el quinto juego. Este se realizará el próximo 18 de junio, nuevamente en La Caldera del Diablo.

Mejores anotadores de Guaiqueríes de Margarita

Nahziah Carter | 25 puntos | 6 rebotes | 1 asistencia

Pedro Chourio | 24 puntos | 2 rebotes | 1 asistencia

Juan Guerrero | 10 puntos | 11 rebotes | 2 asistencias

Mejores anotadores de Marinos de Anzoátegui