Suscríbete a nuestros canales

El Gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz fue el escenario de un auténtico choque de trenes. En un ambiente totalmente electrizante, Marinos de Anzoátegui resistió la feroz embestida de Guaiqueríes de Margarita para imponerse con un dramático marcador de 80-79 en el tercer compromiso de la Gran Final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Con este monumental triunfo, el "Acorazado Oriental" coloca la serie jaque (3-0) y queda a un solo paso de bordar la estrella número 12 en su histórica camiseta.

Por su parte, la Tribu batalló hasta el último suspiro en busca de su primera victoria en la instancia decisiva, pero se quedó corta en un cierre de película que dejó al público al borde del infarto.

Arranque demoledor, reacción insular y un epílogo no apto para cardíacos

Desde el salto entre dos, los dirigidos por Néstor “Mamaosa” Salazar salieron a devorarse el tabloncillo. Un imponente parcial de 26-11 en el primer cuarto hacía presagiar una noche cómoda para los de casa. Sin embargo, Guaiqueríes reaccionó con orgullo de la mano de su dupla dominicana; Gelvis Solano (23 puntos) y Juan Guerrero (22 tantos y 14 rebotes) lideraron un lento pero constante descuento que achicó la diferencia a 49-38 al descanso, y a solo cinco puntos al cerrar el tercer tramo.

El drama alcanzó su clímax en el último cuarto cuando un triple de Solano puso las acciones 69-68. A falta de un minuto, el empate a 77 reflejaba la paridad absoluta en "La Caldera del Diablo". En el intercambio de estrategias, la balanza se inclinó para el bando naval. Guaiqueríes tuvo la oportunidad de igualar o ganar en los segundos finales, pero Nahziah Carter falló el último de sus tres tiros libres y un posterior triple de Solano no quiso entrar. KJ McDaniels comandó el ataque de Marinos con 21 unidades, secundado por la experiencia de Gregory Vargas, electo el más valioso gracias a sus 14 contables (3 triples) y 6 asistencias.

Todo se define en Puerto La Cruz

La mesa está servida para un martes de máxima tensión en el oriente del país. Marinos saltará nuevamente a su feudo este 16 de junio a las 7:00 PM con la misión de liquidar la serie frente a su fanaticada, mientras que Guaiqueríes quemará sus últimos cartuchos para evitar la barrida y forzar el regreso de la serie a la isla.

Gestión y transacciones con la precisión de un campeón gracias a Biopago

La definición de este tercer encuentro, donde un tiro libre o un ajuste en la defensa cambió el destino de todo en el último minuto, confirma que el éxito moderno depende de respuestas inmediatas y certeras. Para la comunidad de fanáticos y usuarios digitales que procesa datos de la SPB al instante y exige la mayor agilidad en sus operaciones diarias, el ecosistema de Biopago se presenta como la solución tecnológica definitiva.

Al validar cualquier transacción con la verificación de tu huella dactilar, este sistema biométrico conecta de forma directa con la banca nacional y el sistema Patria en segundos. Al erradicar los contratiempos de las tarjetas plásticas o el dinero en efectivo, garantiza transacciones completamente transparentes y blindadas.

¡Vive la definición de la Gran Final de la SPB respaldado por la fluidez de la banca inteligente número uno del país!