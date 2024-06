SPB: Broncos de Caracas se lleva los honores de forma cómoda ante Brillantes

Este lunes 3 de junio, el Gimnasio José Joaquín Papá Carrillo fue testigo del gran domino de Broncos de Caracas ante Brillantes del Zulia, logrando una victoria cómoda con resultado final de 76 por 69.

Broncos dominó el partido

El conjunto capitalino defendió su casa con una buena ofensiva y defensa férrea que limitó en múltiples ocasiones a sus rivales, llevándolos a sufrir pérdidas de balón y no permitiéndoles conseguir canastos fáciles. Durante la segunda mitad del partido, el equipo zuliano despertó un poco, pero sus rivales no se la dejarían fácil, por lo que la ventaja de puntos que ya tenían a favor Broncos les terminó funcionando para no tener presión y hacer que su juego fluyera con mayor comodidad.

Jordan Williams fue el MVP del partido al registrar 18 tantos junto con 4 asistencias y 3 rebotes, siendo la bujía ofensiva de Broncos. Sin embargo, estuvo respaldado del venezolano Tyler Wilkerson, quien atesoró 16 unidades, 5 rebotes y 4 asistencias en 27:20 minutos de acción en el compromiso.

Por el lado de Brillantes, el estadounidense Glen Rice lució imparable al contabilizar 27 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias que lo convirtieron en el máximo anotador del partido, aunque su rendimiento fue insuficiente para evitar la derrota de su equipo en manos de los locales Broncos.

Jugadas destacadas de ambos equipos

Ambos equipos brindaron varios momentos emocionantes con jugadas espectaculares que levantó al público presente en el Gimnasio José Joaquín Papá Carrillo y que deja una ventana abierta a un próximo duelo que luce a ser muy competitivo.