LSB: Resultados del 26-09-26 en la Liga Superior de Baloncesto

La Liga Superior de Baloncesto (LSB) completó su segunda jornada con intensos compromisos en las distintas plazas del país, consolidando un arranque de torneo marcado por la alta efectividad ofensiva y desenlaces de infarto. Las franquicias participantes batallaron sobre los tableros para afianzarse en la tabla de posiciones en este inicio de campeonato.

A continuación, repasamos la tabla de resultados oficial de la fecha:

Enfrentamiento Marcador Final Sede / Nota del Partido Spartans Distrito Capital vs. Hidrocarburos de Caracas 70 - 95 Dominio categórico de la visita en Parque Miranda. Gaiteros del Zulia vs. Costaneros de Puerto Cabello 69 - 74 Cierre dramático decidido en las posesiones finales. Guaiqueríes de Margarita vs. TNT Marinos de Anzoátegui 85 - 75 La tribu insular se quedó con el clásico oriental.

Liga Superior de Baloncesto inicia con todo

El choque más abultado de la fecha sabatina se vivió en el Gimnasio José Joaquín "Papá" Carrillo de Parque Miranda, donde Hidrocarburos de Caracas desplegó una ofensiva arrolladora de principio a fin para superar por 25 puntos a Spartans Distrito Capital. El conjunto caraqueño apretó el acelerador en el último cuarto, dejando sin capacidad de respuesta al cuadro distrital.

En la capital zuliana, Costaneros de Puerto Cabello consiguió una victoria clave al contener el empuje de Gaiteros del Zulia en un compromiso sumamente físico que terminó resolviéndose desde la línea de tiros libres en el minuto final. Por su parte, en el gimnasio Ciudad de La Asunción, Guaiqueríes de Margarita hizo respetar su condición de local e impuso su jerarquía en el clásico frente a TNT Marinos de Anzoátegui, apoyado en una solidez colectiva que le permitió mantener una ventaja de doble dígito durante el tramo decisivo del encuentro.