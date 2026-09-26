Cocodrilos de Caracas vence a Trotamundos en el inicio de la LSB

El Parque Naciones Unidas (PNU) de El Paraíso se vistió de gala y retumbó de emoción en la jornada inaugural de la Liga Superior de Baloncesto (LSB). En el marco del inicio de la Copa Venezuela Renace, Cocodrilos de Caracas hizo respetar su feudo tras imponerse con marcador de 66-58 a su histórico rival, Trotamundos de Carabobo, en un compromiso marcado por el despliegue físico y la intensidad defensiva de principio a fin.

El conjunto saurio, bajo la dirección técnica de Alfredo Madrid, dominó las acciones desde el silbato inicial mediante una sólida labor en la zona pintada y un efectivo tiro perimetral, logrando embocar 8 triples clave que terminaron por frenar los intentos de remontada del "Expreso Azul".

Luis Bethelmy lideró la fiesta en la capital

La jerarquía y experiencia de Luis Bethelmy resultaron determinantes para el triunfo de la plantilla caraqueña. El ala-pívot comandó la ofensiva con un doble-doble de altísimo nivel, imponiendo condiciones bajo los tableros y marcando el ritmo de juego en los momentos más apretados del encuentro. A su lado, la juventud de Jhonder Gómez y el criterio organizador de Jhordy Aponte complementaron un esquema colectivo muy fluido.

A continuación, los registros individuales más destacados de la victoria de Cocodrilos:

Jugador Puntos Rebotes Asistencias Luis Bethelmy 16 10 2 Jhonder Gómez 14 3 0 (3 robos) Jhordy Aponte 12 0 5

Por parte de Trotamundos de Carabobo, el alero Fernando Fuenmayor encabezó la resistencia visitante con 14 unidades y 7 capturas. Con este resultado, Cocodrilos de Caracas suma sus primeros dos puntos del campeonato y consolida un debut soñado ante su fanaticada en el "Pantano".