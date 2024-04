Luis Flores contento con la sangre joven de Cocodrilos

Después de haber llegado al país hace poco, el director técnico dominicano Luis Flores tomó el mando de las prácticas de Cocodrilos de los Caracas en su segundo día de actividad, en el que pudo sacó un balance positivo y expresó sentirse contento con los jóvenes del equipo.

“Veo un buen talento joven, con mucha energía, con mucho entusiasmo, están listos para aprender y para aportar”, comentó Flores posterior a la práctica, en donde afirmó sentirse a gusto y ansioso por iniciar la campaña con esta plantilla.

“Uno desarrolla un plan donde tú quieres que el equipo llegue, de aquí al inicio de la temporada, obviamente nos falta un grupo de jugadores, pero el grupo que tenemos aquí es bien enérgico, bien joven lo cual tú puedes adaptar a ciertos sistemas que tú quieres, ciertas actitudes y ciertos esquemas defensivos al igual que ofensivos, lo ventajoso de tener un grupo joven es que puedes nutrirlo a tu sistema muy fácil”, indicó el ex NBA.

Por último, el estratega comentó al departamento de prensa del equipo que viene a dar el ejemplo. “Como jugador yo no era de esos que muestran sus emociones, pero como entrenador sí, porque uno tiene que ser el ejemplo, como jugador yo tenía más una presencia física de liderazgo, yo lo hacía y esperaba que los jugadores me siguieran, ahora como entrenador técnico no solamente tengo que mostrarlo sino también explicarlo, básicamente encaminar a los muchachos, algo que yo como jugador no necesariamente tenía que hacer, pero es algo que me gusta”, finalizó el dominicano.