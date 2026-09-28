LSB: Resultados del 27-09-26 en la Liga Superior de Baloncesto

La tercera fecha de la Liga Superior de Baloncesto en Venezuela dejó una cartelera vibrante repleta de drama, marcadores cerrados y choques de alta intensidad defensiva. La jornada estuvo marcada por dos compromisos definidos apenas por la mínima diferencia de un punto y por victorias categóricas en choques de gran tradición en el tabloncillo nacional.

A continuación, los resultados oficiales de la fecha:

Encuentro Marcador Ganador Destacado de la Jornada Spartans vs. Hidrocarburos 92 - 93 Hidrocarburos Cierre de alta producción ofensiva Gaiteros vs. Costaneros 70 - 81 Costaneros Solidez en condición de visitante Guaiqueríes vs. TNT Marinos 70 - 71 TNT Marinos Triunfo agónico en duelo oriental Trotamundos vs. Cocodrilos 68 - 56 Trotamundos Dominio defensivo en el clásico

Drama absoluto en la Liga Superior de Baloncesto

El duelo con mayor carga anotadora de la noche lo protagonizaron Spartans e Hidrocarburos, finalizando con un apretado 92-93 a favor del quinteto petrolero. La efectividad en los tiros libres finales e imprecisiones en las posesiones definitivas del cuadro capitalino terminaron inclinando la balanza para la visita en un choque de ida y vuelta.

Por su parte, en una nueva edición de la emotiva rivalidad oriental, TNT Marinos silenció la choza insular al imponerse por 70-71 ante Guaiqueríes de Margarita. La defensa de Marinos contuvo la embestida final de los locales para amarrar un triunfo clave fuera de su feudo.

Trotamundos dicta cátedra en el clásico y Costaneros pega en la carretera

En el enfrentamiento estelar entre dos históricos del baloncesto criollo, Trotamundos de Carabobo impuso su ritmo de juego para superar 68-56 a Cocodrilos de Caracas. El "Expreso Azul" ahogó la ofensiva saurio durante la segunda mitad, limitando sus opciones en la pintura para sellar un triunfo solvente ante su fanaticada.

Finalmente, Costaneros firmó una importante victoria a domicilio tras derrotar 70-81 a Gaiteros del Zulia. La escuadra visitante manejó los tiempos del partido desde el segundo cuarto y capitalizó las pérdidas de balón del conjunto zuliano para sellar una jornada sumamente favorable para los equipos visitantes en la Liga Superior de Baloncesto.