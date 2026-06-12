Final SPB: ¡Con gallardía! Marinos toma el mando en el primero de la serie

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En un intenso primer desafío de la gran final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), Marinos de Anzoátegui pegó primero y lo mejor para ellos, es que lo hicieron en condición de visitantes.

El "Acorazado Oriental" está en busca de su primer título desde 2015 y comenzaron la instancia decisiva con el pie derecho, tras superar 68-71 a la "tribu" en un duelo con un final muy cerrado.

Resumen:

En el primer cuarto los visitantes tomaron ventaja tras anotar 21 puntos y recibir 17, pero en el segundo se intercambiaron los papeles con 20 unidades para Guaqueríes y 17 para Marinos, cerrando la primera mitad 37-38.

Nuevamente la defensa de los orientales pudo hacer el trabajo tras limitar a 14 puntos a la "Tribu" en le tercer cuarto y aunque le permitieron 17 en el último periodo, no fue suficiente porque ya ellos habían sumado 20 canastas en el tercer parcial y 13 en el cuarto, para llevarse el primero de la serie.

La figura de Marinos

La figura del compromiso fue, indudablemente, el norteamericano Michael Bryson, quien aportó 27 puntos y dos rebotes, siendo el único jugador de ambos equipos en superar las 20 canastas.

El segundo encuentro de la serie final entre estos dos conjuntos será mañana nuevamente en el Gimnasio de la Asunción a las 7:30 p.m. y será transmitido en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión.