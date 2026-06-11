SPB

Marinos y Guaiqueríes protagonizan la Gran Final de la SPB 2026: Fechas y horarios de juego

Marinos y Guaiqueríes se preparan para disputar una serie cargada de historia, que podrá seguirse a través de Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Jueves, 11 de junio de 2026 a las 10:42 am
Marinos y Guaiqueríes protagonizan la Gran Final de la SPB 2026: Fechas y horarios de juego
Guaiqueríes de Margarita / FOTO: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Treinta y cinco años después de su único enfrentamiento por el campeonato, Marinos de Anzoátegui y Guaiqueríes de Margarita vuelven a cruzar caminos en una final que verás por Meridiano Televisión.

Este choque tendrá un significado especial, ya que representa apenas el segundo duelo entre ambas franquicias en una final. El antecedente se remonta a 1991, cuando Marinos logró conquistar la corona tras imponerse en seis compromisos.

La serie arrancará en el Guaiqueríes Arena y toda la cobertura podrá disfrutarse por Meridiano Televisión gratis en señal abierta o en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo o Aba TV Go.

Juegos de la final en vivo

  • Jueves 11 de junio: Guaiqueríes de Margarita vs Marinos de Anzoátegui / Inicio 7:30 p.m.
  • Viernes 12 de junio: Guaiqueríes de Margarita vs Marinos de Anzoátegui / Inicio 7:30 p.m.
  • Lunes 15 de junio: Marinos de Anzoátegui vs Guaiqueríes de Margarita / Inicio 7:00 p.m.
  • Martes 16 de junio: Marinos de Anzoátegui vs Guaiqueríes de Margarita / Inicio 7:00 p.m.

Sintoniza Meridiano Televisión y no te pierdas la final de la SPB 2026.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?