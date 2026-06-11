Marinos y Guaiqueríes protagonizan la Gran Final de la SPB 2026: Fechas y horarios de juego

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Treinta y cinco años después de su único enfrentamiento por el campeonato, Marinos de Anzoátegui y Guaiqueríes de Margarita vuelven a cruzar caminos en una final que verás por Meridiano Televisión.

Este choque tendrá un significado especial, ya que representa apenas el segundo duelo entre ambas franquicias en una final. El antecedente se remonta a 1991, cuando Marinos logró conquistar la corona tras imponerse en seis compromisos.

La serie arrancará en el Guaiqueríes Arena y toda la cobertura podrá disfrutarse por Meridiano Televisión gratis en señal abierta o en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo o Aba TV Go.

Juegos de la final en vivo

Jueves 11 de junio: Guaiqueríes de Margarita vs Marinos de Anzoátegui / Inicio 7:30 p.m.

/ Inicio 7:30 p.m. Viernes 12 de junio: Guaiqueríes de Margarita vs Marinos de Anzoátegui / Inicio 7:30 p.m.

/ Inicio 7:30 p.m. Lunes 15 de junio: Marinos de Anzoátegui vs Guaiqueríes de Margarita / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Martes 16 de junio: Marinos de Anzoátegui vs Guaiqueríes de Margarita / Inicio 7:00 p.m.

Sintoniza Meridiano Televisión y no te pierdas la final de la SPB 2026.