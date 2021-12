Ivaney Máquez: La capitana espera regresar pronto a las canchas

Baloncesto Venezolano

Hablar de baloncesto femenino en el país, sin mencionar a Ibaney Márquez es algo imposible de hacerlo. Pocas jugadoras en la historia de nuestro país tienen una voz tan experimentada y válida como para hablar de basket como la capitana Ivaney Márquez, quien actualmente se encuentra en la Superliga femenina, aunque no en el rol que le conocemos dentro de la cancha, sino fuera de ella. Por eso conversamos en EXCLUSIVA con ella, para saber más sobre su futuro a corto plazo.

La presencia de Ivaney

Márquez, quien en marzo próximo cumplirá 39 años, representa al seleccionado venezolano desde el año 2006, y desde hace varios años ocupa la capitanía de la selección nacional, una que vio frenada este año en la AmeriCup de San Juan, Puerto Rico, por una lesión.

Su baja se prolongó más tiempo del esperado y actualmente sigue lesionada, por lo que para esta naciente Superliga Femenina —cuyo trofeo lleva su nombre—, la criolla debió salir da la cancha, pero se mantuvo en el tabloncillo, en el banquillo, más específicamente en el de Yaracuyanas, donde funge como asistente principal

- ¿Cómo te sientes en tu rol de asistente, será algo permanente?

“Estoy emocionada de estar acá. Este es un rol temporal, definitivamente es temporal, pero me siento bien que Yaracuyanas me dio la oportunidad de estar al lado Adriana Calvette (coach de Yaracuyanas) y acepte el trabajo con mucha humildad, quiero aprender. Mi carrera no sé hasta cuándo vaya a durar, pero tendrá que venir un nuevo rol y este camino me gusta, en verdad lo estoy disfrutando mucho”.

El sufrimiento desde afuera

A pesar de su vasta experiencia en las canchas, Ivaney declaró que lo que se vive en el banquillo le permite vivir diferente la vida, ya que se siente mucho más nerviosismo que como jugadora, pero declara que aprende “un montón”.

- ¿Se sufre más dentro o fuera de la cancha?

- “Definitivamente fuera —entre risas—. Dentro de la cancha se tiene más dominio de todas tus acciones. Pero fuera de la cancha y a pesar de que veo aún todo como jugadora, pero sufro mucho —otra vez ríe—, sin embargo, disfruto mucho de esto que le está pasando al baloncesto femenino”.

Su futuro

A pesar de estar disfrutando de su faceta como asistente —algo que no descarta ejercer en un futuro—, Márquez dice que quiere seguir jugando un poco más, algo que cree será posible en 2022.

- ¿Cómo va tu recuperación?

"Bastante bien por suerte, ya comencé a lanzar. Ahora en diciembre tengo un tercer chequeo y Dios mediante, saldré bien. Cuando Él lo disponga volveré a las canchas, porque si me gustaría jugar un poco más".

En las últimas dos décadas representando al seleccionado femenino, Márquez acumula: 7 participaciones en Campeonatos Sudamericanos —la segunda marca más alta para una criolla—, 1 Preolímpico (2016), 1 Americup (2017), 1 Liga Sudamericana (2021), que jugó a principios de año con Pastoras de Lara. La carabobeña también tiene pasado en el baloncesto foráneo, jugando en Argentina, Uruguay y Paraguay.