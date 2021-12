Superliga femenina: donde se junta el pasado, presente y futuro

Baloncesto Venezolano

Sábado 4| 5:30 pm





Iván Holguín López / @ivan_baloncesto

Desde el pasado 8 de noviembre volvió al tabloncillo venezolano, el baloncesto profesional femenino, con la nacida Superliga Femenina, un torneo que contó con la presencia de 5 equipos (Patriotas, DANZ, Caribeñas, Yaracuyanas y Pastoras). Ahora este domingo inicia la postemporada de la SLB femenina, con transmisión de Meridiano televisión, antes del inicio de esta etapa de definición, varias figuras de esta liga hablan en EXCLUSIVA sobre el torneo y su importancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Superliga Femenina (@superligavenfem)

El regreso de baloncesto femenino

En el año 2017, Cangrejeras de Monagas se proclama campeona de la Liga Nacional de Baloncesto Femenina. Desde ese entonces pasaron 4 años sin que el baloncesto femenino volviera a estar presente en el país, hasta que desde el 8 de noviembre de este año naciera la Superliga Femenina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Superliga Femenina (@superligavenfem)

Ante esto, Ibaney Márquez (leyenda del baloncesto venezolano que actualmente está lesionada y funge como asistente en el equipo de Yaracuyanas BBC), Waleska Pérez (la figura más emblemática de este torneo, con DANZ) y Stephanee Álvarez (joven jugadora de Pastoras de Lara apenas 17 años); expresaron sus opiniones sobre el retorno del basket.

- ¿Cuál es la importancia del regreso de baloncesto femenino?

- “Lo importante era regresar, que el proceso se materializara y ahora en lo que hay que enfocarse es en mantener todo en el tiempo, que haya mayor cantidad de equipos, que pueda ser una liga más larga, eso nos va a ayudar jugar más”, apuntó Ibaney Márquez.

- ¿Qué se siente con la vuelta del baloncesto al país?

- “En Venezuela hay mucho nivel, hay muchas jugadoras que necesitan ser vistas para que tengan la posibilidad de ser vistas internacionalmente, porque realmente tienen mucho nivel y a pesar de que tenemos 4 años que no hay liga, el torneo ha salido espectacular por el talento de todas estas jugadoras”, destacó Walseka Pérez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Superliga Femenina (@superligavenfem)

- ¿Siendo joven cuál es la importancia de que regrese el baloncesto criollo?

- “Para nosotras las jugadoras jóvenes este torneo es muy importante, ya que podemos demostrar todas nuestras habilidades y darnos a conocer como grandes atletas que somos”, puntualizó Stephanee Álvarez.

Un torneo de mucho talento joven

Una de las características principales de esta Superliga femenina es que los equipos están integrados por jugadoras de corta edad, lo que demuestra una clara intención de ser un torneo no solo competitivo, ni espectacular sino que también es un campeonato formativo para la generación de relevo del baloncesto criollo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Superliga Femenina (@superligavenfem)

- ¿Qué piensas de que haya tantas Jugadoras jóvenes en el torneo?

- “La verdad que estoy impresionada por todo el talento que he visto acá. Estoy contenta con eso. Sé que hay muchas otras jugadoras a nivel nacional que no pudieron estar acá, porque no hay equipos o por otra razón. Pero lo importante es jugar, que se materialice la liga de desarrollo, que es un factor importante para que esa camada que viene se pueda unir a futuras concentraciones de la selección nacional”, destacó Márquez —que cabe señalar es el nombre del torneo—.

- A pesar de ser joven, entre tantas jóvenes ya eres una voz certificada

- “Yo creo que las muchachas me toman como ejemplo y por eso me gusta mucho hablar con ellas. YO también aprendí mucho de las jugadoras grandes como: María Ofelia Villarroel, Ivaney Márquez y muchas otras y eso que ellas me enseñaron yo se lo he querido transmitir a las muchachas, porque si necesitan de mi tendrán mi apoyo”, comentó Pérez —quien ha sido la líder del equipo que finalizó la temporada en el primer lugar de la zafra regular—.

- ¿Cómo asumes como joven este torneo?

- “Este es un momento de aprender y mucho como jugadoras, hay compañeras con muchísima experiencia que solo nos aportan conocimientos y eso debemos saber aprovecharlo”, destacó Álvarez —quien cumplió un rol importante en el equipo de Lara—.

Un torneo para crecer desde cualquier rol

El que este el baloncesto presente en el país, aporta mucho desde distintas aristas a todos aquellos que hacen presencia en él, destacando la tareas de jugadoras jóvenes, consagradas y algunas que ya piensan en su futuro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Superliga Femenina (@superligavenfem)

- ¿Cómo te sientes de estar participando de esta Superliga Femenina?

- “Estoy súper contenta, ya que volvió la liga en Venezuela y el jugar en mi país es una experiencia que todas las jugadoras criollas deberían vivir”, apuntó, Pérez, quien se enfrentará este domingo a Yaracuyanas en el primer partido de su serie semifinal.

- ¿Qué te ha aportado la Superliga femenina?

- “He mejorado mi juego gracias a esta Superliga y espero que el torneo se mantenga, para que el año que viene volvamos poder jugar y seguir tomando ritmo competitivo que es lo más importante para nosotros”, señaló Álvarez.

- ¿Cuál es el beneficio de este torneo para el futuro?

- “Con esto nos beneficiamos todos, no solo las jugadoras, sino el país, ya que a la hora de ir a representar a Venezuela estaremos mejor preparadas, tendremos mayor fogueo y tendremos mucho más confianza”, concluyó Márquez.