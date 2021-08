Ángel Hernández: la Superliga iniciará el 1ero de octubre

Baloncesto Venezolano

Iván Holguín López

“Cuando el río suena, es porque piedras trae”, así dice un famoso dicho, lo mismo pasa con el baloncesto de venezolano, tras varios días de especulaciones sobre el nuevo formato de la Superliga, el presidente del nuevo —ya va a cumplir un año de existencia— torneo de baloncesto profesional del país, Ángel Hernández, habló en EXCLUSIVA para dar detalles sobre el venidero campeonato.

Fecha confirmada: El pasado 15 de agosto y con motivos del aniversario de la FVB el máximo ente del baloncesto en el país anunció la realización de una nueva competencia en el país: la Superliga en formato copa.

“El torneo iniciará sI o sí el primero de octubre”, fue la primera afirmación de Hernández. “Habíamos manejado varias fechas, pero finalmente decidimos que fuera a principios de octubre”, aseguró.

El torneo en formato copa solo durará 40 o 45 días, ya que su formato de playoffs será a duelo directo. “La idea es que el año que viene tengamos basket durante 7-8 meses”, aseguró.

Regresan los importados: Otra novedad sobre el venidero torneo es la inclusión de jugadores foráneos, algo que no ocurría en Venezuela desde 2019, cuando se jugó la Copa LPB, sin embargo, será algo nuevo en SLB.

“Aún no se ha definido la cantidad exacta de jugadores importados, es muy probable que sean 3 jugadores en la nómina y solo 2 en cancha. Pero es algo que nuestro comité de elegibilidad está considerando”, afirmó el presidente de la SLB.

Ya el día de ayer Spartans Distrito Capital anunció la incorporación de un jugador foráneo a su nómina, se trata del alero norteamericano Tristan Spurlock.

Con respecto a la conformación de equipos, Hernández anunció que todos los miembros de equipos que ingresen a la burbuja deberán estar vacunados para ingresar.

Número de equipos: “Aún no tenemos una cantidad de participantes asegurado, ya que mañana es el último día de recepción de cartas de confirmación de participación, pero manejamos un número de entre 16 a 18 equipos”, informó Hernández.

El presidente de la SLB dio a confirmó también que tanto Guaros de Lara, como Panteras de Miranda fueron invitados a participar en el evento, de igual manera que un nuevo equipo llamado Deportivo La Guaira.

Centauros de Portuguesa, estará presente en la SLB, mientras que Cóndores del Zulia no estará en esta edición. “Aquellos equipos que no están al día con sus jugadores, lamentablemente no podrán estar en la competencia. Hay que acostumbrar a los equipos a que esto es lo normal”, afirmó Hernández.

Sedes: El mandamás de la SLB también comentó sobre que habrá dos sedes “en la primera edición vimos que el formato burbuja era ideal, en la segunda, corroboramos que la idea de dos burbujas separadas es lo mejor. Ahora lo repetiremos”, indicó. “Seguramente repitamos con Parque Miranda y al gimnasio Ciudad de La Asunción”, agregó.

A pesar de que no se puede confirmar la presencia de público para el evento, se pasó un proyecto al Ministerio del Deporte para la presencia de un 30% de aforo en los estadios. “esperemos que haya público”, comentó el presidente de la SLB.

Superliga Femenina: Otra gran noticia de las que corroboró, Ángel Hernández, será la realización en paralelo a la SLB en formato Copa, de una Superliga femenina.

“Se llevará a cabo la Superliga femenina, esperamos que haya 6 equipos —no tienen por qué ser los mismos que en la liga masculina— y se llevará a cabo en Caracas”, finalizó Hernández.