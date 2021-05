Gladiadores le pone el pie a Centauros en la Súper Ronda

Baloncesto Venezolano

Jueves 20| 8:19 pm





PRENSA SUPERLIGA. Gladiadores de Anzoátegui venció a Centauros de Portuguesa 83 a 81 en un partido luchado de principio a fin, definiendo en el último minuto de juego con lanzamientos claves de larga y media distancia.

Los primeros minutos del duelo Centauros trató de tomar ventaja, triple de José Bracho y dobles de Luis Germany y Luis Betancourt, le daban una diferencia de cinco (13 a 8) restando 3:30.

Sin embargo, Gladiadores cerró el período con racha de 13 - 4, incluyendo dobles corridos de Carlos Cedeño y Raymond Rada para cerrar el cuarto y tomar la ventaja 21 a 17.

Gladiadores extiende

En el segundo cuarto Gladiadores trataba de ampliar la diferencia, doble de Diego Martínez puso la ventaja en diez, cuando José Bracho pudo responder con triple, Raymond Rada contestó con doble, ventaja era de Gladiadores 36 a 27 restando 4:40.

Centauros sufrió para recortar la ventaja, apenas un doble, en los segundos finales, de Luis Germany, dejó la diferencia en ocho (44 a 36) al medio tiempo. Período que ganó nuevamente Gladiadores 23 - 19.

Los mejores de la primera mitad por Centauros José Bracho con 14 y por Gladiadores Humberto Bompart con 9 puntos.

Centauros recorta

Centauros arrancó el segundo tiempo buscando descontar, temprano lo logró al poner la pizarra 55 a 50, cuando Jesús Piñero conectó de media distancia restando 4:30.

Centauros llegó a ponerse a distancia de una cesta (62 a 60) restando dos minutos con tiros libres de Jesús Sulbarán, pero un doble de Raymond Rada par cerrar el período dejó la diferencia para Gladiadores en 64 a 60 a pesar de que Portuguesa ganó el parcial del período 24 - 20.

Gladiadores se lleva el partido

José Bracho arrancó el último período determinando cambiar el destino del duelo, sus ocho puntos sin respuesta, permitió a Centauros tomar ventaja de una cesta larga 75 a 72 restando 5:05.

Sin embargo en el minuto final Carlos Cedeño encestó triple que empató la pizarra a 81 y luego de una pérdida de Centauros, Humberto Bompart encestó doble que les dio la ventaja definitiva y final 83 a 81, a pesar de que Centauros ganó el parcial 21 - 19.

Los mejores por Centauros fueron José Bracho con 32 puntos (6 rebotes), Jorge Rondón con 12 puntos (7 rebotes) y Luis Germany con 11 unidades (9 rebotes).

"Tuvimos una pelota importante y no pudimos comunicarnos bien, perdimos la pelota, luego tuve la oportunidad y se me fue la pelota, eso me pasó factura y en ese momento se nos fue el juego" dijo José Bracho al finalizar el partido. "Pudimos al menos pasar a la Súper Ronda, ese era uno de los objetivos, más que todo jóvenes con algunos jugadores de experiencia, así que mi balance es el trabajo que hice desde diciembre ha mostrado frutos, me ha ido bien y me siento muy bien" finalizó.

Los mejores por Gladiadores fueron Humberto Bompart con 19 puntos (5 rebotes y 2 asistencias), Raymond Rada con 18 puntos viniendo de la banca y Luis Velásquez con 11 unidades.

"Contento con mis compañeros, la gerencia, la directiva y el cuerpo técnico, es un equipo aguerrido, a pesar de la poca experiencia, se nos dieron los resultados y a pesar de que nos faltó para llegar a semifinales, hicimos una buena temporada" dijo Carlos Cedeño al finalizar el duelo. "Trabajé fuera de temporada y aquí con Samir Benedeto trabajé también y las cosas se me fueron dando. Los resultados se nos dieron, no estábamos en los papeles, pero pudimos competir con equipos grandes" terminó. / Guillermo Yáber Llanos