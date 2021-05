Y llegó el día que Guaiqueríes perdió

Baloncesto Venezolano

Prensa SUPERLIGA. Broncos de Caracas dio un golpe de autoridad y le quito el invicto de 19 victorias a Guaiqueríes de Margarita, al superarlo 93 por 85, en encuentro que se fue a tiempo extra, en el José Joaquín Papá Carrillo (Parque Miranda). El equipo capitalino jugó con intensidad en todas las áreas del encuentro, para vencer a un rival que encestó 18 triples, para intentar preservar su perfección en la Superliga.

Un primer cuarto muy disputado, pero que Guaiqueríes pudo resolver en el últimos minutos consiguiendo el parcial 21/18, gracias a sus tiros perimetrales.

El arranque del encuentro fue muy parejo con intercambio de puntos, siendo la variante Gendry Correa para los insulares, quien anotó dos canastas triples, siendo el último para poner adelanten a su equipo faltando 3:26 (14/11).

Broncos empató a 14 con tiros libres anotados por Héctor Díaz (2), y Junior Martínez (1), sin embargo Margarita retomó la ventaja con dos cestas triples de Edgar Martínez desde las esquinas del perímetro.

BRONCOS DANDO LA CARA

El segundo cuarto fue muy favorable para Broncos que consiguió el parcial 20/14, para voltear el encuentro a su favor, con ventaja de tres puntos (38/35).

El equipo capitalino fue con todo desde el arranque con cestas dobles de Oswar Blanco y Danny Arias para ponerse adelante en el encuentro 22/21, en el primer minuto del cuarto, sin embargo Guaiqueríes comenzó con su rotación de balón desde el perímetro anotando triples con José Ascanio y Gendry Correa (2), para retomar la ventaja faltando 3:08 (31/27).

Broncos no bajo la intensidad y atacó hasta ponerse adelante, con Jaime Finol que provocó las faltas del rival, para anotar cuatro unidades desde los tiros libres, mientras que Garly Sojo puso los puntos finales con una canasta triple faltando seis segundos.

TRIPLES CONTRA TRIPLES

El quinteto capitalino respondió al ataque insular desde el perímetro, dejando un parcial en el tercer cuarto igualado a 24 puntos, dejando la misma diferencia de tres tantos para el cierre (62/59).

Hasta 10 triples se convirtieron en los primeros seis minutos del período (5 Guaiqueríes – 5 Broncos), empezando el equipo insular con Gendry Correa, José Ascanio, Heissler Guillén (2), y Edgar Martínez, mientras que Caracas respondió con Garly Sojo (3), Junior Martínez y Jackson Zapata.

Ya en los últimos tres minutos la batalla pasó a la pintura, donde se peleó por el balón en los rebotes, y buscando las faltas para lanzar desde los tiros libres.

CUARTO DE INFARTO

El último cuarto fue una batalla intensa que terminó favorable para Guaiqueríes 19/16, dejando el juego empatado a 78 y obligando al tiempo extra.

Cinco nuevos triples convirtió el equipo insular anotados por Heissler Guillén, José Ascanio, Leonardo Palacios y Gendry Correa (2), siendo el último para poner adelante a su equipo faltando 38 segundos, pero canasta doble de Jackson Zapata puso el empate para Broncos, pasando a la prorroga.

GALOPE INTENSO

Ya en el tiempo extra el equipo capitalino salió con intensidad en los primeros tres minutos para sacar un parcial 7/0, con cesta triple de Michael Rudas y puntos de tiro libre de Junior Martínez (2), y Garly Sojo (2), ante los margariteños que no pudieron responder, dejando un cierre en el parcial 15/7, y la victoria de Caracas

que enredo toda la súper ronda (93/85).

DESTACADOS

Por Broncos figuró Garly Sojo con 27 puntos, cinco triples, 17 rebotes, tres

asistencias (Doble-doble), Junior Martínez con 12 tantos, cinco rebotes, y Luis Julio

con 11 unidades, seis rebotes, cinco asistencias.

Garly Sojo de Broncos habló en el cierre; “Sabíamos que no sería un juego fácil, pero nosotros salimos mentalizados, saliendo con todo desde el arranque. Sabemos que tienen jugadores altos, pero la tarea principal era dominar en los rebotes, y salieron bien las cosas”.

Michael Rudas compartió lo siguiente; “Feliz por que sacamos esta victoria, hicimos un plan de juego para marcar a Heissler Guillén, evitando que tuviera mucho la pelota y lo ejecutamos con responsabilidad, para sacar este resultado positivo”.

En Guaiqueríes figuró Gendry Correa con 25 puntos, siete triples, Heissler Guillén con 17 tantos, tres triples, ocho rebotes, ocho asistencias y José Ascanio con 13 unidades, tres triples, seis rebotes, seis asistencias.

Gendry Correa que empató la marca personal de más triples en un juego con siete (igualó a Tulio Cobos), señaló; “En lo personal, si no conseguimos la victoria los puntos no valen nada. Ellos (Broncos), salieron muy duros desde el arranque, buscando el rebotes ofensivo, dejando claro que querían el juego más que nosotros y eso nos pasó factura al no poder contrarrestar”. / Carlos Daniel Carrasco