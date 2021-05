Broncos hunde a Bucaneros y se acerca a la Súper Ronda

Baloncesto Venezolano

PRENSA SUPERLIGA. Broncos de Caracas (9-4) dominó a Bucaneros de La Guaira (5-8) para finalmente vencerlos por pizarra 86 a 78 y de esta forma dar un paso más camino a la Súper Ronda.

El primer cuarto se caracterizó por la paridad entre ambos conjuntos, Broncos tomó temprano una diferencia de 9 a 0 restando cinco minutos, apoyados en la ofensiva combinada de Garly Sojo y Michael Rudas.

Broncos sacaba ventaja hasta que apareció la banca de Bucaneros guiada por Drexler Mejías, quién hizo la mitad de los puntos de su equipo en el primer cuarto (8 puntos) para que Bucaneros estuviera abajo tan solo 17 a 16. Todos los puntosde La Guaira de la banca.

Broncos extiende la ventaja

El segundo cuarto arrancó con una racha de 10 – 4 de Broncos, que les permitió tomar ventaja de siete (27 a 20) restando 6:38, apoyados en la ofensiva de Luis Julio, Michael Rudas y Garly Sojo. Broncos extendió la ventaja a diez (32 a 22) restando 4 minutos.

Pero Bucaneros reaccionó y pudo recortar la diferencia por la mitad, antes del final, cuando Jesús Medina cerró el primer período conectando desde larga distancia para dejar el marcador 42 a 37 a pesar de que Broncos de llevó el parcial 25 – 21.

Los mejores de la primera mitad, por Bucaneros Bryant Durán con 9 puntos y 3 asistencias viniendo de la banca y por Broncos Garly Sojo con 11 puntos y 2 asistencias.

Broncos sigue sumando

En los pasajes iniciales del segundo tiempo Broncos luchaba por mantener su ventaja, una falta y vale para Garly Sojo le permitía mantener diferencia 49 a 44 y más adelante un triple de Héctor Díaz ponía el juego 52 a 46 restando cinco minutos.

En los segundos finales José Manaure puso una cesta doble que le permitía a Broncos ganar nuevamente el período por la mínima (24 – 23) y sumar otro punto a su ventaja de 66 a 60.

Broncos hunde a Bucaneros

Los primeros minutos del cuarto decisivo sirvieron para que Broncos aumentara por una cesta su ventaja, cuando Michael Rudas conectó de larga distancia para poner la pizarra 79 a 71 restando cinco minutos.

En los 90 segundos finales Broncos mantenía una ventaja de 85 a 78, Bucaneros sacó de fondo del lado de su rival y le robaron el balón, lo que sería el comienzo del final. Broncos terminaría de liquidar el duelo desde los tiros libres. El parcial (20 –18) y la victoria sería para Broncos 86 a 78.

Los mejores por Bucaneros fueron Eduardo Torres, Leunan Díaz e Irvin Heredia (desde la banca) con 12 puntos, además de Jesús Medina y Bryant Durán con 11 cada uno.

“Estábamos enfocados en salir con intensidad como nos pidió el entrenador y eso hicimos para meter al equipo en el juego” dijo Irvin Heredia al final del encuentro.

“Cada año he ido trabajando en mejorar mi tiro perimetral, trabajando para ser un escolta y establecerme en esa posición” terminó.

Por Broncos los mejores fueron Garly Sojo con 24 puntos (7 rebotes y 2 asistencias), Michael Rudas con 14 puntos, José Manaure con 12 viniendo de la banca y Luis Julio con once puntos.

“El partido pasado no pude jugar por una lesión de tobillo, pero poco a poco me he ido adaptando, estamos luchando por la clasificación, seguimos trabajando y hoy conseguimos la victoria” dijo al final del juego Garly Sojo. “Tenemos confianza entre todos, Mayron Martínez es un joven con talento confiamos en él, pero estamos para trabajar en equipo” finalizó. / Guillermo Yáber Llanos