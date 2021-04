El coach Lucas Zurita y Supersónicos de Miranda listos para el inicio

Baloncesto Venezolano

PRENSA SUPERSÓNICOS. La decisión ya fue tomada. Los protagonistas ya tienen rostro. Luego de 30 vertiginosos días de entrenamientos de pretemporada y evaluar minuciosamente todo el material disponible, el entrenador Lucas Zurita armó su tripulación con 12 hombres, que a partir de este domingo saldrán al tabloncillo del Gimnasio Ciudad de La Asunción a dejarlo todo por afianzar el proyecto que desde la directiva de Supersónicos de Miranda fue diseñado.

El grupo está encabezado por el ala-pívot Luis Almanza, quien tendrá la responsabilidad de capitanear a sus compañeros para esta segunda travesía de la nave en la Superliga de Baloncesto de Venezuela (SLB).

Al mirandino, que también posee la nacionalidad colombiana, no parece inmutarle tal estatus. Por el contrario, se lo toma con toda la serenidad que lo caracteriza y confía en que él y el resto del plantel cumplirán con un buen papel.

“No me siento como un líder. Simplemente cada quien trabaja para lo suyo. Sí, cuento con un poco más de experiencia que los muchachos que se encuentran aquí. Y si me toca asumir dicha responsabilidad como la he tomado durante todo este tiempo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y por sobre todas las cosas con mucho trabajo, la voy a aceptar de la mejor manera”, esbozó Almanza.

Junto con Luis, también aparece la figura de Abrouse Acosta para apoyar y guiar a esta nueva camada de atletas que, si bien apenas estarán dando sus primeros pasos en el baloncesto profesional, durante las prácticas demostraron actitud y temple para comenzar a rendir dividendos inmediatos.

Dentro de este apartado aparecen los nombres de Yeferson Guerra, Wilklerman Gómez y Anthony Ramírez. Todos nacidos en el estado Miranda desde el año 2000 en adelante. De hecho, Guerra será uno de los participantes de menor edad en la justa al contar con tan solo 17 calendarios de vida.

A ellos se suman los ya conocidos Aarom Espinoza, Alejandro Bernal y Osmar Álvarez además del flamante fichaje de Michael Hinestroza.

“Es un grupo de puros obreros. Sé que estas cuatro semanas que hemos tenido han sido muy productivas. Con mucha táctica, mucho entendimiento que trae consigo un engrane importante que confío va a rendir buenos resultados aquí en esta burbuja”, manifestó el ahora capitán espacial.

Es precisamente esa unión, esa química existente entre sus dirigidos, uno de los motivos de regocijo para el argentino Zurita. Esa sensación de que sus instrucciones han calado de grata manera no hacen más que llenarlo de satisfacción y concederle esperanzadoras expectativas de competencia.

“Estoy muy contento por todo lo que se ha venido realizando hace más de un mes. La fortaleza del equipo es la energía que trae. Es un grupo que trae mucha intensidad, que le gusta correr la cancha, le gusta defender. Le gusta brindarse cien por ciento. Es algo que hemos venido inculcando desde el primer día”, expresó Zurita.

En resumidas cuentas, cada integrante, no solo dentro del núcleo de jugadores, sino incluso todo el staff, se ha declarado totalmente listo para iniciar el recorrido en el certamen desde este domingo cuando el equipo se mida contra Centauros de Portuguesa a partir de las 5:15pm. / Rayner G. Rico S.