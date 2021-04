Diablos pisó el acelerador y venció a Héroes

Baloncesto Venezolano

Viernes 2| 9:49 pm





Diablos de Miranda le estropeó la fiesta en el debut de la Super Liga a Héroes de Falcón, al vencerlos por marcador 89 a 70, para arrancar con el pie correcto su camino en el campeonato.

Desde el inicio del encuentro Diablos atacó a su rival, luego de ganar el salto entre dos, de inmediato Anyelo Cisneros puso en bandeja la ventaja para Miranda, luego de dos fallos consecutivos debajo del aro de Adrián Iglesias, Tulio Cobos convertía de larga distancia y luego un pase de béisbol para una bandeja sin oposición, de esta manera los mirandinos tomaban ventaja 7 a 0 y forzaban el primer tiempo pedido por Héroes.

Diablos no quitaba el pie del acelerador, ampliando la ventaja a 11 a 0 con dos bandejas consecutivas de Tulio Cobos y Anyelo Cisneros. La primera canasta en la historia de la franquicia de Héroes de Falcón llegó por triple del Rafael "Chamo" Pérez, seguido de una bandeja de Kevin Niño que les permitió recortar la diferencia 11 a 5 restando cinco minutos del primer cuarto.

Esos primeros cinco puntos ayudaron a despertar la ofensiva de Héroes, triples de Luis Madera, Steven Quiroz y un doble de Kevin Bracho permitieron empatar la pizarra 13 a 13 restando 3 minutos. Luego del tiempo solicitado fue Falcón quién no cedió, par de bandejas de Steven Quiroz y un triple de la esquina de Luis Bolívar permitió que se fueran al descanso con ventaja 20 a 15.

Tulio Cobos con siete puntos y tres rebotes se mostraba como el mejor de Miranda, mientras que Steven Quiroz con siete puntos y dos asistencias brillaba por Falcón. Anyelo Cisneros con seis puntos, dos rebotes y dos asistencias, también brilló por Miranda.

Diablos corriendo la cancha

El segundo cuarto comenzó con intercambio de canastas dobles, pero fue un foul y vale de Argenis Indriago que puso a Diablos abajo por un punto 24 a 23, antes de que Jackson Zapata respondiera con la misma fórmula para ampliar la ventaja 27 a 23.

Diablos lograba ponerse abajo nuevamente por un punto (31 a 30), pero otro foul y vale, ahora de Steven Quiroz atacando el aro, volvió a ampliar la ventaja 34 a 30 restando cinco minutos en la mitad.

Luego de que Tulio Cobos convirtiera 1 de 2 libres, fue Jesús "Zancudo" Centeno quien finalmente empató la pizarra con un triple en transición restando 4 minutos del primer tiempo.

La pizarra se empató 38 a 38 restando dos minutos, Morris Sierralta quebró la igualdad con una bandeja en quiebre rápido que le dio la ventaja a Miranda 40 a 38. Luego con dos libres de Jhon Romero la diferencia se extendió 42 a 38 restando un minuto. Luego de dos ofensivas fallidas de Falcón y dos quiebres rápidos de Morris Sierralta a pase de "Zancudo" Centeno, la diferencia favorecía a Miranda 46 a 38.

Diablos se llevó el parcial 31 a 18 para tomar la ventaja, los mejores por Miranda en la primera mitad Anyelo Cisneros con 13 puntos, tres rebotes y dos asistencias, ocho puntos, cinco rebotes y dos asistencias para Tulio Cobos, Argenis Indriago y Morris Sierralta con ocho cada uno.

Por Héroes los mejores de la primera mitad Steven Quiroz con 10 puntos y dos asistencias, nueve puntos tres rebotes y una asistencia para Jackson Zapata y Luis Madera con 7 puntos y dos rebotes.

Miranda ampliando la diferencia

Diablos arrancó la segunda mitad arrollando a Héroes, durante los primeros cuatro minutos se apoyó en un parcial de 10 a 2 para poner la diferencia más amplia del encuentro, 16 puntos (56 a 40).

La ofensiva de Jhon Romero y Anyelo Cisneros para comenzar la segunda mitad, fue de los factores que permitió a Diablos tomar esa amplia ventaja, Héroes se encontró de repente como al principio del juego, en que no lograban concretar en ofensiva.

Después del tiempo solicitado por Héroes, parecían regresar a la cancha con mejor ritmo, dos cestas consecutivas en la pintura de Kevin Niño recortaron la distancia, antes de que Tulio Cobos pusiera a su vez una bandeja y poner la pizarra 48 a 44 restando cuatro minutos.

Diablos volvió a pisar el acelerador y amplio su ventaja a 17 (64 a 47) restando dos minutos, cuando Jhon Romero concretó en la pintura ante tres rivales. El tercer cuarto cerraría con una bandeja de Enderson Alcalá, que le daba un parcial favorable a Diablos 23 a 13 para ampliar la ventaja a 69 a 51.

Diablos se aprovechó de una diferencia de puntos en la pintura de 46 a 28 y de 27 a 13

en puntos de contraataque para comenzar el último cuarto arriba por una diferencia de

18 puntos.

Diablos concreta el triunfo

En los primeros minutos del último cuarto el intercambio de canastas en la pintura marcó el camino del encuentro, hasta que Morris Sierralta encestó un triple restando 7:30 para finalizar el duelo, que amplió la diferencia a 21 puntos (76 a 55).

Diablos logró ampliar la diferencia a 23 puntos con tiros libres de Argenis Indriago y Tulio Cobos, restando 4 minutos de juego, con la pizarra 78 a 55 el partido ya estaba encaminado.

Los minutos finales con el juego decidido permitió a Héroes ir recortando, triples de Luis Bolívar y Jackson Zapata, además de tiros libres de Luis Madera reducían la diferencia 80 a 64 restando 2:30 de juego.

En los dos minutos finales ambos equipos intercambiaron canastas, cuatro puntos en la pintura de “Zancudo” Centeno, fueron equilibrados con dos de Luis Bolívar y dos tiros libres de Jackson Zapata, la pizarra se encontraba 84 a 69 restando un minuto.

El resto fue control crucero para Diablos que concretó una cómoda victoria 89 a 70 luego de un parcial favorable de 20 a 19 para llevarse el primer triunfo en la actual temporada. Los mejores por Miranda fueron Anyelo Cisneros con 22 puntos, nueve rebotes y dos asistencias, Morris Sierralta con 17 unidades y tres asistencias, Tulio Cobos con 16 puntos, ocho rebotes y dos asistencias. Finalmente, Jhon Romero con ocho puntos y once rebotes.

“Pudimos hacer un gran partido para ganar con facilidad, he trabajado con el coach que me puso a jugar la posición tres, gracias a Dios las cosas me están saliendo bien y el tiro lo he mejorado mucho” dijo Anyelo Cisneros después del juego.

Por Héroes destacó Jackson Zapata con 21 puntos, cinco rebotes y tres asistencias, Steven Quiroz con 12 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, finalmente Kevin Niño con once puntos, dos rebotes y dos asistencias y Luis Bolívar con diez puntos viniendo de la banca. / Guillermo Yaber Llanos, Comunicaciones Superliga