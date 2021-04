Néstor Colmenares: "Situaciones familiares me reclaman sin demora en mi país"

Baloncesto Venezolano

Cristian Paez | @crisjpaez98

Caracas. Néstor "La Bestia" Colmenares, comunico por sus redes sociales que no continuara en el equipo Instituto Atlético Central Córdoba, “En un año muy especial para todos, ha sido un sacrificio enorme estar lejos de mi familia tantos meses y ha sido muy duro para mi familia también, especialmente para mi esposa, mi madre e hija”, escribió Néstor.

El jugador de la Vinotinto de los tabloncillos, resalto que por asuntos familiares estaría regresando a su país, “Hoy he llegado un punto en el que me resulta insostenible estar lejos de mi casa, ya que situaciones familiares me reclaman sin demora en mi país”, menciono Colmenares en su cuenta de Twitter.

También destaco que seguirá trabajando desde suelo venezolano y no descarto volver al exterior, “Continuaré trabajando en Venezuela, intentando desde mi humilde lugar dejar en alto el nombre del baloncesto venezolano y en un futuro no muy lejano espero, las circunstancias me permitan volver a jugar fuera de mi país” señalo en caraqueño.

Hay que recordar que Colmenares, con 33 años, estuvo durante varias pasantías por el conjunto Cocodrilos de Caracas, teniendo en su palmarés un título de LPB con el equipo de la capital (2013) y también fue participe durante varias temporadas en el exitoso ciclo de Guaros de Lara, en donde gano dos campeonatos venezolanos (2015 y 2017) e internacionalmente, logro el titulo de la Liga de las Américas por partida doble (2016 y 2017), la Copa Intercontinental (2016) y la Liga Sudamericana de Clubes (2017).

Sin dudas, Néstor es una pieza apetecible para cualquier conjunto participante del torneo que dará inicio en Venezuela, La Superliga de Baloncesto, este 1 de Abril, a través de la señal de Meridiano TV. ¿Jugara con algun equipo venezolano?