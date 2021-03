Torneo Valle Alto, sparring para la Superliga de Baloncesto

Baloncesto Venezolano

Viernes 5| 10:02 am





Kelvin Chirinos/ [email protected]

Caracas. La tercera edición del torneo de baloncesto Valle Alto, disputado en Carpintero, Petare, dejó buen sabor de boca para toda la comunidad que hace vida en esta zona capitalina, pues conto con la participación de jugadores activos de la Superliga de Baloncesto (SLB), árbitros con experiencia en la Liga Profesional de Baloncesto (LPB) y, personal calificado de la mesa técnica de la SLB.

El torneo estuvo conformado por 8 equipos, Congreso, La Redoma, Huracanes, Zona 1, Los Primos, Lanceros, Raptors y Style Hot, quienes jornada tras jornadase dieron a la tarea de brindar un buen espectáculo deportivo y buscar coronarse campeones.

Luego de 7 encuentros de ronda regular y 1 de semifinal, el quinteto de Los Primos liderados por su referente ofensivo Gregory ‘Cheo’ Cúrvelo enfrentó en la final de la competición al equipo de Congreso, quien de la mano de Irvin ‘Trillo’ Heredia, Amos Acosta y Edgar ‘Petare’ Martínez buscaban revalidar el título obtenido en la segunda edición de la competencia deportiva.

Congreso partía como favorito para revalidar el título, pero, Los Primos saltaron a la duela decididos a tumbar quinielas y erigirse como los nuevos campeones. No obstante, la madre naturaleza hizo acto de presencia y se robó el espectáculo en el segundo cuarto con el marcador favorable a Los Primos 28-26. Luego de evaluar el estado de la cancha, los árbitros decidieron suspender el juego para evitar posibles lesiones de los jugadores.

Edgar ‘Petare’ Martínez fue uno de los que mostró su desilusión al no poder finalizar el encuentro, pero entendió que la decisión de los árbitros fue para protegerlos de cara al inicio de la Superliga de Baloncesto “ante todo le agradezco a Dios por permitirme participar en una final más, me gustó mucho el ambiente deportivo que se vive aquí en Carpintero, Petare. Me voy con un poco de nostalgia porque quería finiquitar este encuentro”. Asimismo, Martínez comentó que se está preparando física y mentalmente para estar a tono en el comienzo del torneo local de baloncesto.

Gregory ‘Cheo’ Cúrvelo afirmó que este tipo de iniciativas son buenas para incentivar a los más jóvenes a que se decanten por el deporte y, que se esfuercen y trabajen duro para cumplir sus sueños “gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar finales en Bolivia y Argentina, pero el ambiente se vive distinto en las finales que juegas en Venezuela (…) el baloncesto nacional con la implementación de la Super Liga va a ir creciendo y subiendo de nivel. Me quede con buen sabor de boca la final pasada de la Super Liga y espero este año si podamos ganarla”.

Otro de los protagonistas del torneo fue Irvin ‘Trillo’ Heredia, quien comentó que la competición estuvo fuerte de principio a fin “desde el inicio salimos con la mentalidad de revalidar el campeonato, nos reforzamos y trabajamos en colectivo para lograr esa meta, aunque lastimosamente no se pudo finalizar el partido”. Heredia aprovechó la ocasión para mencionar que ha estado entrenando constantemente para sacar provecho a la oportunidad que se le abrió con el equipo Bucaneros de la Guaira, en la segunda edición de la Superliga de Baloncesto.

Amos Acosta también acotó unas palabras referentes a la actividad deportiva realizada “fue un torneo bastante bueno en el que se le llevó entretenimiento deportivo a la comunidad petareña. Para la Super Liga me he estado preparando duro para dar lo mejor de mí y tratar de ganar partidos”.

Por parte de los árbitros, Elvis Herrera, quien cuenta con experiencia en la LPB y en la SLB, confesó sentirse a gusto con el ambiente deportivo que se vivió durante todo el torneo “la experiencia en Carpintero, Petare, nos deja saber que es una zona de mucho básquet, y, que se retomen las actividades deportivas en estas comunidades pese al factor pandemia es muy bueno”.

Herrera también destacó la labor realizada por los jugadores activos de la Superliga de Baloncesto, al apoyar y participar en los torneos de los sectores populares puesto que eso fomenta el desarrollo del baloncesto venezolano.

Rafael Borrome, organizador del torneo, expresó su satisfacción con el evento debido a que pudo llevar entretenimiento deportivo a la comunidad y, logró hacer unas mejoras a la cancha del sector popular con lo recaudado de las inscripciones de los equipos “este evento buscó que las personas despejaran la mente de todo lo que estamos viviendo con la pandemia. Agradecido con la comunidad por apoyar esta iniciativa juego tras juego y, esperemos podamos realizar otros torneos de este tipo para fomentar el deporte desde los barrios, puesto que en estos sectores hay muchos talentos que no han sido descubiertos”.

Como dato de interés, los finalistas de la tercera edición del torneo de básquet Valle Alto, Congreso y Los Primos, decidieron dividir el premio metálico en vista que las condiciones no estaban dadas para finalizar el encuentro.

En las dos ediciones previas de la competición deportiva, el quinteto de Huracanes se tituló campeón en el primer torneo, mientras que el equipo Congreso se llevó los máximos honores en la segunda edición. Cabe destacar, que para esta tercera etapa Ronald ‘La Nucita’ Perdomo y Argenis ‘Da Vinci’ Indriago, también dijeron presente como jugadores activos de la Superliga de Baloncesto.