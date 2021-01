Spartans Distrito Capital estará en la Liga Suramericana

Baloncesto Venezolano

Viernes 22





Rowerth Goncalves

@rowerth92

Spartans Distrito Capital, actual campeón de la Superliga de Baloncesto, tendrá su primera travesía internacional cuando represente a Venezuela en la Liga Suramericana de Clubes que se celebrará en el mes de octubre.

El conjunto capitalino que solo perdió dos juegos en la primera campaña de la SLB aseguró su cupo en la LSB tras derrotar a Gigantes de Guayana y será el primer representante venezolano en la contienda en los últimos tres años.

Venezuela no tenía un equipo en la Liga Suramericana desde Guaros de Lara en 2017, temporada en la que se coronó como campeón de la justa. En 2018 la Federación Venezolana de Baloncesto al mando de Bruno D’Adezzio no inscribió el equipo y se suscitó una pelea entre el elenco larense y la FVB.

En 2019 y 2020 no hubo representación venezolana. En 2019 Trotamundos de Carabobo no quiso participar tras ganar su cupo en la Copa LPB. En 2020 no hubo Liga Suramericana de Baloncesto por la pandemia mundial derivada del COVID-19.

“El compromiso con el país es grande, la LSB está pautada para octubre y tenemos todas las intenciones de representar a Venezuela de la mejor manera posible”, comentó el presidente del equipo caraqueño, Leonel García.

Con la participación de Spartans en la LSB que se realizará en octubre se marca el regreso de Venezuela al ámbito internacional. En los últimos tres años el baloncesto nacional ha perdido presencia fuera de las fronteras venezolanas por todo los problemas federativos que hubo durante ese periplo.

En marzo se jugará la segunda temporada de la Superliga y es posible que el campeón de esa edición también sirva para pelear un cupo internacional adicional para Venezuela y poder tener dos representantes en la Liga Suramericana o conseguir la invitación a la Basketball Champions League.