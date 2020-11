Rada-Ortega: una dupla con un futuro brillante

Baloncesto Venezolano

Martes 10| 9:43 am





Iván Holguin López / @ivan_baloncesto

Brillantes de Maracaibo es uno de los nueve equipos que hace su debut en el baloncesto profesional de nuestro país en esta Superliga de Baloncesto, por lo que su historia recién esta por empezar a escribirse. Esas primeras páginas fácilmente podrían tener un nombre, o en este caso dos: Raymond Rada y Héctor Ortega. Dos jóvenes promesas que comandan al equipo zuliano en esta travesía por la SLB.

Líderes en todos los apartados

Brillantes ha jugado hasta ahora cuatro compromisos en la SLB y en todos sus compromisos ha sucumbido. Sin embargo, hay un factor común en todos siempre Rada y/o Ortega son los hombres que han liderado algunas o todas las estadísticas del equipo marabino.

Hasta el momento los zulianos promedian 55.25 puntos por partido, reparten 12.25 asistencias y bajan 34.75 rebotes. La dupla Rada y Ortega en conjunto promedian 22 puntos (casi la mitad de lo que hace el equipo), reparten 4.25 asistencias (la tercera parte de las que realiza el equipo), y bajan 12.5 rebotes (una tercera parte de los que captura la institución).

El alero lidera

El alero, de 22 años, fue selección de Distrito Capital U21 y ya ha jugado en el baloncesto criollo. “Creo que al ser un equipo joven nos está pegando un poco la inexperiencia y la paciencia no se han obtenido los resultados pero me he sentido conforme”, dijo el líder de casi todas las estadísticas del equipo —anota 11.75 puntos, baja 8.5 rebotes y reparte 3.75 asistencias-.

Rada viene de jugar en la provincial de Bahía Blanca con el Club Atlético Los Andes. “Allá es un basket más táctico. Aquí en Venezuela se juega más físico”, explicó sobre las diferencias de ambas ligas. El joven de 22 años cree que debe mejorar su tiro desde la larga distancia y para ello se fija en el jugador que considera su ídolo dentro del baloncesto local Víctor David Díaz.

Rada expresó sentirse muy bien al jugar al lado de Ortega “Creo que es uno con lo que más química, tanto dentro como fuera de la cancha. Nos apoyamos mutuamente me gusta jugar junto a él”.

El oxígeno esperado

El pívot de 20 años de edad —y a quién a cariñosamente he apodado la “Bombonita” por el aire que le da al equipo— fue miembro de la selección nacional U17 que fue al último Suramericano de esa categoría en Lima.

“Somos un equipo joven y con poca experiencia, pero a pesar de eso hemos dado buenos partidos contra buenos equipos así que corrigiendo los pequeños errores que hasta ahora hemos cometido nos irá mucho mejor”, comentó el joven que promedia 10.25 puntos por encuentro.

Ortega es uno de los jugadores más pesados del torneo y el puesto 5 de Brillantes está al tanto de esto. “Creo que hasta los momentos mi punto fuerte es mi ataque y el débil es la defensa, pero eso mejorará en la medida en la que transforme mi físico” comentó

“Bombonita” ha expresado que se siente muy a gusto de jugar al lado de Raymond Rada y cree que forman una gran dupla. “Ya tengo mucho tiempo conociendo a Raymond y nuestra química es muy buena y de verdad me siento cómodo con él en la cancha”, concluyó.

CIFRAS:

30:25 minutos por compromiso promedia la dupla de Raymond Rada y Héctor Ortega en Brillantes de Maracaibo

22 puntos anotan entre Rada y “la bombonita” Ortega por partido de los 55.25 que promedian los marabinos en la SLB