Cobos apuesta por masificación del básket en Miranda

Baloncesto Venezolano

Lunes 7| 3:58 pm







Tenemos que hacer énfasis en que todos debemos aportar para que las cosas funcionen"

Iván Holguin López / @ivan_baloncesto

Hay una famosa frase que dice “No hay lugar como el hogar”, y son muchas las personas que concuerdan con este refrán; en este grupo podemos incluir al alero venezolano Tulio Cobos. Oriundo del municipio Guaicaipuro en los Teques, Estado Miranda, pero criado en los Altos Mirandinos, Cobos quiere agradecer a su comunidad y al baloncesto todo lo que le han dado y lo hará a través de la Fundación que lleva su mismo nombre.

En un año en el que el deporte nacional se ha visto interrumpido por la pandemia global de Covid-19, el ex jugador de Guaiqueríes de Margarita —entre otros tantos equipos del basket venezolano- decidió dar luz verde a un proyecto que le daba mucha ilusión como lo es su Fundación Tulio Cobos. Una organización que partió con el lema “En los Altos Mirandinos el baloncesto somos todos”.

En julio de este convulsionado 2020, la Fundación Cobos hizo su primera contribución al baloncesto de su lugar de crianza, al restaurar la cancha “El Nacional” ubicada en el sector El Progreso en los Altos Mirandinos. “Tenemos que hacer énfasis en que todos debemos aportar para que las cosas funcionen. En estos momentos hay que estar unidos. Debemos rescatar e impulsar el baloncesto menor en Miranda”, comentó Cobos en referencia a cuál era el propósito de su fundación.

“Los Altos Mirandinos significan mucho para mí, desde pequeño inicie mi vida aquí, es el lugar donde me formé, donde pertenecí a la selección del municipio, del estado y de mi país. Gran parte de lo que me convertí como hombre y como profesional se lo debo a mis raíces y por eso le quiero agradecer”, dijo el alero venezolano en referencia a porque su Fundación tenía foco en esta zona de la capital del Estado Miranda.



El alero que se sumó a Trotamundos de Carabobo en Marzo de este año, tiene como propósito primordial su institución es el impulso del baloncesto menor en Venezuela. “Me gustaría que los jóvenes de Venezuela, vean que el baloncesto es una herramienta y una puerta de vida, que no solo es hacer ejercicio, sino que puede encaminar a una persona o que puede ayudarte a que te den una beca y puedan estudiar.”

El baloncesto venezolano ha brindado al aficionado deportivo del país grandes alegrías en los últimos años, que van desde la segunda participación en unos Juegos Olímpicos hasta la histórica decimocuarta posición obtenida por la vinotinto de las alturas en el pasado mundial de China. Esta realidad no se escapa de los ojos de Cobos que piensa que ya se debe preparar a la generación de relevo de esta brillante grupo de jugadores.

“Es muy importante que empecemos a la generación del futuro de nuestro baloncesto. No esperar que los jugadores de la selección tengan 40 años, para recién empezar a buscar la nueva camada” explicó. “Debemos crear una base, imitar el modelo argentino que tiene muchísimo talento en baloncesto menor”.

La Fundación Cobos tiene muchos planes para el futuro, tanto a corto como a mediano y largo plazo. Una de las iniciativas que ya está asegurada es la creación de la primera liga 5x5 y 3x3 estadal en Miranda, que contará con la presencia de 15 clubes de tres municipios del Estado (Los Salias, Carrizal y Guaicaipuro).

Además también crearan un círculo de árbitros y de entrenadores para la capacitación de los mismos. Los entrenadores de los 15 clubes que participaran en la liga estadal propuesta para 2021, si la pandemia lo permite, ya se están preparando y haciendo talleres vía Zoom con la FVB.