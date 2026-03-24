Liga Endesa

Semana 24: Así va la Liga española de baloncesto. Disfrútala por Meridiano Televisión

La jornada 24 de la Liga Endesa de baloncesto español llega con partidos imperdibles que podrás disfrutar por Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Martes, 24 de marzo de 2026 a las 12:52 pm
Semana 24: Así va la Liga española de baloncesto. Disfrútala por Meridiano Televisión
UCAM MURCIA EN LOS PRIMEROS PUESTOS / Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

NOTAS RELACIONADAS

Esta semana regresa la Liga española de baloncesto a Meridiano Televisión en vivo, gratis y en alta definición, tanto por señal abierta como en streaming.

Juegos de la semana en vivo y gratis

El sábado 28 de marzo arranca la acción con el duelo entre UCAM Murcia y Surne Bilbao Basket a las 2:00 p.m., disponible vía streaming en meridiano.net. Más tarde, a las 4:00 p.m., el Bàsquet Girona recibe al poderoso Real Madrid Baloncesto en un choque clave.

El domingo 29 de marzo continúa la emoción con MoraBanc Andorra frente a Baskonia a las 11:30 a.m.

Real Madrid, Valencia y Murcia lideran la tabla de clasificación, mientras que el Barcelona se fue al quinto puesto.

  • Semana 24/34

SÁBADO 28 DE MARZO: UCAM MURCIA VS SURNE BILBAO / INICIO 2:00 P.M. VÍA STREAMING POR MERIDIANO.NET

SÁBADO 28 DE MARZO: BASQUET GIRONA VS REAL MADRID / INICIO 4:00 P.M. 

DOMINGO 29 DE MARZO: MORABANC ANDORRA VS KOSNER BASKONIA/ INICIO 11:30 A.M. 

No te pierdas estos encuentros de la Liga Endesa, con transmisión en vivo y en exclusiva para Venezuela. O si lo prefieres, en alta definición por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go. Sintoniza cada semana lo mejor del baloncesto internacional por Meridiano Televisión el canal del baloncesto en Venezuela.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Kylian Mbappé Hipismo La Rinconada Lionel Messi Carreras
Martes 24 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?