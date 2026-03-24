Semana 24: Así va la Liga española de baloncesto. Disfrútala por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

Esta semana regresa la Liga española de baloncesto a Meridiano Televisión en vivo, gratis y en alta definición, tanto por señal abierta como en streaming.

El sábado 28 de marzo arranca la acción con el duelo entre UCAM Murcia y Surne Bilbao Basket a las 2:00 p.m., disponible vía streaming en meridiano.net. Más tarde, a las 4:00 p.m., el Bàsquet Girona recibe al poderoso Real Madrid Baloncesto en un choque clave.

El domingo 29 de marzo continúa la emoción con MoraBanc Andorra frente a Baskonia a las 11:30 a.m.

Real Madrid, Valencia y Murcia lideran la tabla de clasificación, mientras que el Barcelona se fue al quinto puesto.

Semana 24/34

SÁBADO 28 DE MARZO: UCAM MURCIA VS SURNE BILBAO / INICIO 2:00 P.M. VÍA STREAMING POR MERIDIANO.NET

SÁBADO 28 DE MARZO: BASQUET GIRONA VS REAL MADRID / INICIO 4:00 P.M.

DOMINGO 29 DE MARZO: MORABANC ANDORRA VS KOSNER BASKONIA/ INICIO 11:30 A.M.

No te pierdas estos encuentros de la Liga Endesa, con transmisión en vivo y en exclusiva para Venezuela. O si lo prefieres, en alta definición por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go. Sintoniza cada semana lo mejor del baloncesto internacional por Meridiano Televisión el canal del baloncesto en Venezuela.