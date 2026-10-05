Liga Endesa: El Top 5 de jugadas que encendió la Jornada 2

La intensidad y el espectáculo de la Liga Endesa no se hacen esperar en el baloncesto español. La segunda semana dejó destellos de calidad individual impresionante que hicieron vibrar a los aficionados. Jugadas de todos los colores y con diferentes margenes de dificultad se llevaron los reflectores.

En la 5ta posición, la potencia física de Kur Kuath de ILerna Lleida se adueñó de la pintura con una doble tapa de época. En el 4to lugar, Joel Soriano con un mate a dos manos tras separarse de su marca en el triunfo de Monbus Obradoiro 90-85 contra Andorra.

Avanzando en el podio, el 3er lugar se la lleva Pablo Tamba de Kids&Us Manresa con una clavada frente sin oposición de su rival. El Real Madrid se hace presente en la 2da plaza con Gabriele Procida y un mate desde larga distancia, gracias a una jugada colectiva.

La 1ra posición se la llevó Joel Parra del Barcelona, tras atacar la pintura y hacer un mate sin oposición. En dicha jugada el jugador de 26 años mostró tanto su velocidad en ataque, como su talento para destrozar defensas rivales.

Liga Endesa: ¿Cómo está la clasificación de la temporada 2026-27?

La Liga Endesa arranca con emociones a flor de piel tras disputarse las primeras jornadas, dejando un arranque sumamente disputado en la parte alta de la tabla de posiciones donde varios equipos buscan consolidar su dominio temprano.

En lo más alto de la clasificación, el Kosner Baskonia asalta el liderato absoluto con marca de 2-0, secundado de cerca por un sorpresivo Río Breogán y el todopoderoso Real Madrid, ambos con idéntico registro (2-0).

Por su parte, la zona de playoffs comienza a tomar forma con clubes tradicionales como: Barça, Surne Bilbao y Valencia Basket batallando palmo a palmo con marca de 1-1, manteniendo diferencias mínimas en el mejor baloncesto de España.