Este exjugador de la SPB brilla en la Liga Endesa

Muchos jugadores logran destacar en otras ligas y luego se dan una oportunidad en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), mientras que hay otros que jugaron primero en Venezuela y esa experiencia la aprovechan para brillar en otras latitudes.

Tal es el caso del joven dominicano de 25 años, Jassel Pérez, quien comenzó la temporada con el pie derecho, tras liderar el triunfo del Basquet Girona 84-77 sobre el Murcia, un rival bastante fuerte.

Jassel Pérez es el más destacado del Girona

El habilidoso piloto se mostró bastante rápido desde las primeras de cambio, aprovechando cada espacio para hacer deslucir a la defensa rival, y eso lo llevó a conseguir 20 puntos, convirtiéndose en el máximo anotador de su quinteto.

Jassel tuvo un porcentaje de 75% en tiros desde la media distancia y un 50% desde la línea de tres. Aunado a eso, tomó ocho rebotes, robó tres balones y repartió una asistencia, llevando la batuta en la ofensiva del Girona.

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El piloto ha jugado en la SPB con Spartans de Distrito Capital y actualmente es un jugador de talla internacional con la selección quisqueyana de baloncesto en los torneos FIBA.

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