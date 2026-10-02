Liga Endesa: Baskonia ficha al gigante brasileño que aterroriza a Barça y Madrid

El Kosner Baskonia ha anunciado la incorporación de Márcio Santos por las próximas temporadas, vinculando sus caminos hasta 2028. El jugador, que mide 2.04 metros, llega para reforzar el juego interior del conjunto azulgrana bajo las órdenes de Paolo Galbiati, aportando físico, experiencia internacional y polivalencia en la pintura.

Trayectoria de Márcio Santos

Nacido en Brasil en 2002, Márcio Santos se formó y desarrolló como baloncestista en el Franca, un histórico del baloncesto brasileño donde militó desde la campaña 2018-19 hasta la 2024-25, disputando la NBB y la Basketball Champions League Americas.

Su salto a Europa se produjo de la mano del Ratiopharm Ulm en la BBL alemana. Sin embargo, su consagración continental llegó la temporada pasada, cuando debutó en la Turkish Airlines EuroLeague con el Maccabi Tel Aviv, firmando unos interesantes promedios de 6.9 puntos por partido.

Además, el interior cuenta con experiencia con la Selección absoluta de Brasil, destacando en las últimas ventanas FIBA con unos números sobresalientes: 8.5 puntos, 6 rebotes y 11.5 créditos de valoración.

Situación de extracomunitarios en la Liga Endesa

Con la llegada del pívot brasileño, el Kosner Baskonia se enfrenta a un galimatías táctico en las competiciones nacionales. Márcio Santos ocupará plaza de extracomunitario en la Liga Endesa, lo que obligará al cuerpo técnico a realizar descartes.

Actualmente, el club baskonista cuenta con tres jugadores bajo esta condición:

Kenneth Faried

Markus Howard

Márcio Santos

En cada jornada de la Liga Endesa, el entrenador azulgrana deberá dejar a uno de ellos fuera de la convocatoria, un factor estratégico que marcará la rotación del equipo a lo largo de la temporada.