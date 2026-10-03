Micah Nori descarta juntar a Ja Morant y Damian Lillard en el quinteto titular de los Blazers

La conformación del quinteto inicial de los Portland Trail Blazers ha generado un intenso debate táctico en el arranque de la pretemporada. Pese a contar con un talento ofensivo de primer nivel en su plantilla, el entrenador principal Micah Nori fue tajante al evaluar la posibilidad de juntar a las superestrellas Ja Morant y Damian Lillard desde el salto entre dos, calificando la fórmula como poco viable en el baloncesto moderno.

Para el estratega del conjunto de Oregón, colocar a ambos bases en la alineación titular compromete severamente la estructura defensiva del equipo.

Conflicto de talla y rendimiento defensivo

Nori argumentó que la combinación de Morant y Lillard genera un desequilibrio claro en la primera línea. Ambos pilotos poseen una estatura por debajo del promedio para la posición de escolta y históricamente no se han destacado por su impacto en el costado defensivo de la cancha, lo que expondría al equipo frente a perímetros rivales de mayor envergadura física.

"Alinear juntos a Morant y Lillard no tiene sentido", sentenció Nori. "Ambos están por debajo de la talla estándar para jugar juntos y ninguno ha destacado nunca en el apartado defensivo".

Jrue Holiday: El ancla defensiva de la primera unidad

Desde la perspectiva analítica del cuerpo técnico, la solución para sostener el equilibrio táctico pasa por la inclusión de Jrue Holiday en la alineación abridora. Al tratarse de un guard con mayor presencia física y uno de los defensores perimetrales más dominantes de la NBA, Holiday aporta la solidez necesaria para medirse a los mejores anotadores de la liga.

Bajo este esquema, el plan de los Blazers apunta a que solo uno entre Morant o Lillard asuma la conducción desde el inicio, mientras que el otro lideraría la segunda unidad saliendo desde el banquillo para mantener un flujo anotador constante durante los 48 minutos de juego.