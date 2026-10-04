Golpe de autoridad canario: La Laguna Tenerife asalta el Carpena y frena a Unicaja en la Liga Endesa

La emoción de la Liga Endesa continuó con un duelo vibrante de alto calibre. La Laguna Tenerife dio un golpe de autoridad en la segunda fecha del campeonato tras imponerse como visitante con pizarra de 80-75 sobre Unicaja de Málaga en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Toda la acción del mejor baloncesto de Europa sigue marcando la pauta para la afición venezolana mediante las transmisiones de Meridiano Televisión.

El conjunto aurinegro tiró de efectividad desde el perímetro y manejo de los tiempos en la segunda mitad para amarrar un triunfo de alto valor en una de las canchas más difíciles del circuito.

Kyle Guy y Marcelinho Huertas lideraron la ofensiva tinerfeña

El engranaje del equipo tinerfeño encontró su mejor versión en el acierto exterior y la conducción de sus referentes:

Kyle Guy: Encabezó el ataque visitante al firmar 18 puntos, incluyendo triples clave en los momentos de mayor presión.

Encabezó el ataque visitante al firmar 18 puntos, incluyendo triples clave en los momentos de mayor presión. Marcelo Huertas: El veterano piloto brasileño desplegó una cátedra de dirección de juego al aportar 17 unidades y repartir 7 asistencias para marcar el ritmo en el último cuarto.

Por el bando malagueño, los 23 puntos del base Kendrick Perry no resultaron suficientes para concretar una remontada en los minutos finales, luego de que La Laguna Tenerife llegara a sacar una ventaja de hasta 14 unidades en el último parcial.

Espectáculo garantizado en la pantalla de Meridiano

Con este resultado, La Laguna Tenerife firma su primer triunfo de la temporada en la Liga Endesa, reconfirmando el alto nivel competitivo que ofrece la liga española semana a semana. Los fanáticos del deporte de la canasta podrán seguir disfrutando de cada jornada, las jugadas más espectaculares y la cobertura de las grandes figuras del baloncesto europeo a través de la señal de Meridiano Televisión.