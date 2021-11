¿Cuántos juegos de sanción le caerán a LeBron James?

Frederlin Castro

@fr3djcd

Esto fue muy similar al golpe de J.R. Smith a Jae Crowder en los playoffs de 2015

Nadie necesita recordar a nadie que la trifulca más fea de la historia de la NBA tuvo lugar en Detroit. La infame "Malice at the Palace" fue en 2004, y el domingo por la noche, podríamos haber estado peligrosamente cerca de una escena similar en la cancha.

Ocurrió en el tercer cuarto del partido Lakers-Pistons. Jerami Grant estaba lanzando un tiro libre, y mientras LeBron James y el jugador de Detroit Isaiah Stewart luchaban por la posición en el rebote, LeBron dio un golpe salvaje, con el puño cerrado, hacia atrás, conectando con la cara de Stewart en lo que es casi imposible de considerar como algo más que un acto intencionado y hostil.

Ese fue el comienzo de una escena que rápidamente comenzó a desbordarse. Stewart y LeBron tuvieron que ser separados, y a partir de ahí, Stewart, con la cara ahora cubierta de sangre, básicamente perdió la cabeza, tratando de abrirse paso entre todos y cada uno para llegar a James.

Incluso trató de liberarse a través del túnel, con el banquillo de los Lakers siendo advertidos de que tuvieran cuidado de que Stewart saliera por el otro lado.

Una vez que mostraron el vídeo del golpe en la pantalla grande, los aficionados dentro de la arena comenzaron a agitarse palpablemente. El locutor de la megafonía ordenó a todos que permanecieran en sus asientos mientras los recuerdos de "Malice at the Palace" empezaban a pasar por la mente de todos. Esto podría haberse ido fácilmente de las manos. El mérito es de todos los que no permitieron que eso sucediera.

Cuando las cosas se calmaron, LeBron fue sancionado con un Flagrant-2 y expulsado del partido. Stewart, que fue acusado de una falta de balón suelto, recibió dos faltas técnicas por su reacción y también fue expulsado. Russell Westbrook también recibió una falta técnica.

Está claro que vamos a oír mucho más sobre esto. Es casi seguro que Stewart y James serán suspendidos. Pero no perdamos de vista lo que causó esto. Fue un golpe intencionado de LeBron. De nuevo, es imposible ver ese vídeo y pensar en otra cosa que no sea que LeBron golpeó a Stewart, con el puño cerrado, a propósito.

Se puede discutir si tuvo la intención de golpearlo en la cara, pero eso no importa realmente. Golpeó con intención. Golpeó alto. Y se cargó a Stewart, y su reacción -aunque tampoco es aceptable y merece una suspensión por derecho propio- fue ciertamente comprensible.

¿Cuánto durará la suspensión de LeBron?

Basándose en los precedentes, sería de dos a tres partidos. Al menos se puede argumentar que LeBron no tenía toda la intención de golpear a Stewart en la cara, mientras que en la pelea de los Rockets-Lakers de 2018, Brandon Ingram, que recibió una suspensión de cuatro partidos, y Rajon Rondo, que recibió tres partidos, ambos lanzaron golpes claramente intencionales a la cara.

If NBA players are really tryna fight it would be just like the Rondo and CP3 situation. They got in each other's faces and started throwing hands. Didn't wait to be separated l 😭and don't even get me started on Ingram 😭. pic.twitter.com/kzSA7WsfXU