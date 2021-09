"Che" puede llegar a la seleccón Argentina

Baloncesto Internacional

Martes 7| 5:19 pm





Frederlin Castro | @fr3djcd

Sergio Hernández finalizó el pasado 3 de septiembre su contrato como entrenador de la Selección Argentina de Básquet.

Tras culminar la actuación del equipo albiceleste en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con 1 victoria y 4 derrotas al caer eliminados en cuartos de final, el entrenador conocido como "la oveja", dejó el cargo de director técnico que había ocupado durante varios años.

"Me parece oportuno que comience un nuevo proceso, y que ojalá sea un proceso, que sea a largo plazo, y poner objetivos altos. Ojalá que el próximo entrenador venga y pueda dirigir en los próximos dos Juegos Olímpicos".

Hay un nombre que está instalado en la mesa y que en días recientes ha tomado mucha fuerza. Néstor "Che" García.

El Che está libre, y es muy respetado por todos: jugadores, colegas, Generación Dorada, prensa, rivales. Indudable jerarquía para el puesto. Con un extra: tiene muchísimas ganas de dirigir a la selección. Lo hizo en el Sudamericano 2012 de Chaco y fue asistente de Lamas un año antes en el Preolímpico de Mar del Plata.

García conoce ampliamente el baloncesto latinoamericano; además de tener experiencia en otras selecciones, dirigió a Uruguay en 2003, a Venezuela de 2013 a 2017 y estuvo en el Mundial de China 2019 al mando de República Dominicana, además de haber sido asistente técnico de Julio Lamas en la Selección Argentina que ganó el Preolímpico de Mar del Plata en 2011, y entrenador principal en el Sudamericano de Chaco de 2012, en donde obtuvo el campeonato. Previo a su reciente paso por Cangrejeros de Santurce este año, dirigió a San Lorenzo de Almagro durante la trunca temporada 2019-2020, donde se alzó con el Súper 20. Además, tuvo dos procesos con el Fuenlabrada en la Liga Endesa española. En su primera temporada, la 2017-2018, obtuvo una histórica clasificación a la Copa del Rey, y finalizó con un récord de 17 triunfos y 17 reveses, que no le permitió llegar a playoffs.

“El DT que venga tiene que tener el apoyo de todos, dirigentes, periodistas, jugadores y todos los otros entrenadores”, aseguró Hernández. “El entrenador principal es un rol, así como el base, o el pivote. Lo importante es la estructura que se forma con todas las partes. No deberíamos perder todo el bagaje de tremendo conocimiento que tenemos en el resto del Cuerpo Técnico que estuvo en Tokio. Yo no los dejaría ir. No tengo un candidato, pero voy a apoyar al que venga, por supuesto”.

La primera cita de la selección es la ventana FIBA de noviembre clasificatoria para el Mundial 2023. Lo que viene para Argentina es un cambio profundo, sin Scola, sin muchos de los integrantes del plantel de Tokio para esa primera ventana, la albiceleste debe volver a encontrar el camino que le ha dado muchos frutos en el tabloncillo en los últimos años. Y no menos importante, volver a generar un plan con rumbo a París 2024.