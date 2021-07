Brasil cae a las puertas de Tokio 2020

Baloncesto Internacional

Redacción deportes. La selección suadmericana fue víctima de una gran actuación del pívot alemán Moritz Wagner, que anotó 28 puntos y capturó 6 rebotes para clasificar a su país.



La actuación del interior de los Orlando Magic de la NBA, bien escoltado por Johannes Voigtmann (8 puntos y 11 rebotes), los 13 puntos de Robin Benzing y por un Maodo Lo que sin estar en la fantástica versión de la semifinal aportó 10 puntos y 5 asistencias, impulsaron a una sólida Alemania que siempre llevó la voz cantante.



El conjunto germano llegó a despegarse de once puntos a 2.36 del descanso (34-23), se vio igualado por Brasil justo al retorno de los vestuarios (38-38) y volvió a construirse una ventaja siempre corta pero constante. Llegó al último cuarto con seis puntos de renta (52-46) y aprovechó un apagón brasileño final para escaparse de nuevo (70-59) a dos minutos del final. El billete ya fue suyo.



Brasil, que había protagonizado un sólido preolímpico ganando sin apuros a Túnez (57-83), apalizando a la anfitriona Croacia (94-67) y pasando por encima de México en la semifinal (102-74) no pudo completarlo logrando el billete a Tokio 2020. No faltaban a una cita olímpica desde Pekín 2008.



Anderson Varejao (14 puntos y 4 rebotes), Alex García (10 puntos), Vitor Benite y Bruno Caboclo (9 puntos y 5 rebotes cada uno) fueron los mejores.



Alemania queda encuadrada en el Grupo B, junto a Australia, Nigeria y un tercer rival que tiene que salir de la final del preolímpico de Belgrado que juegan Serbia e Italia, contra el que jugarán su primer partido el día 25. El segundo será contra Nigeria el día 28 y el tercero ante Australia, el día 31.



- Ficha técnica:



75 - Alemania (14+22+16+23): Lo (10), Obst (3), Giffey (8), Thiemann (2), Voigtmann (8) -quinteto inicial-, Barthel (2), Benzing (13), Saibou (1), Wagner (28) y Wank.



64 - Brasil (17+17+12+18): Luz, Benite (9), García (10), Hettsheimeir (8), Caboclo (9) -quinteto inicial-, Dias, Huertas (2), Mariano, Meindl (6), Santos (6) y Varejao (14).



Árbitros: Ademir Zurapovic (BIH), Matthwe Leigh Kallio (CAN) y Michael Weiland (CAN). Eliminados por cinco faltas personales el alemán Andreas Obst (min. 38) y el brasileño Álex García (min. 36).



Incidencias: final del torneo de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 disputado en el Spaladium Arena de Split (Croacia). EFE